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La contundente reacción de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y las versiones de infidelidad de Emanuel

En medio del sorpresivo comunicado de Julieta Prandi anunciando su separación de Emanuel, su hermana Julieta Ortega rompió el silencio y marcó su postura al respecto.

13 oct 2026, 10:35
La contundente reacción de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y las versiones de infidelidad de Emanuel

La contundente reacción de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y las versiones de infidelidad de Emanuel

La contundente reacción de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y las versiones de infidelidad de Emanuel

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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió al mundo del espectáculo y también a la propia familia del cantante. Durante la noche del lunes, Julieta Ortega se enteró en vivo de la ruptura de su hermano y no ocultó su desconcierto al conocer la noticia a través de LAM (América TV).

Todo ocurrió cuando Karina Iavícoli reveló al aire la conversación que acababa de mantener con la actriz, quien desconocía que el matrimonio había llegado a su fin. “Me acabo de enterar. Te juro que no sabía nada. ¿Qué pasó?”, reaccionó sorprendida ante la información que generó un fuerte revuelo en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

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La repercusión también estuvo marcada por el escaso tiempo transcurrido desde la boda. Emanuel Ortega y Julieta Prandi se habían casado por civil el 15 de septiembre, en una ceremonia íntima en San Isidro. Sin embargo, apenas 27 días después, la conductora confirmó que había decidido terminar la relación, luego de seis años juntos.

Fue la propia Prandi quien comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje en el que expresó el dolor que le provocó tomar esa decisión. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

En la misma publicación, la modelo explicó por qué había elegido hacer pública la ruptura y dejó una frase que despertó interrogantes sobre los motivos de la separación. “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó.

Aunque confirmó el final de la relación, Julieta Prandi no brindó detalles concretos sobre las circunstancias que la llevaron a tomar esa determinación. Mientras tanto, su sorpresiva separación de Emanuel Ortega sigue generando repercusiones, incluso dentro del entorno familiar del cantante, tal como quedó demostrado con la reacción de su hermana en vivo.

Cómo se llevó Julieta Ortega con Julieta Prandi durante los seis años que estuvo en pareja con su hermano Emanuel

Durante los seis años en que Julieta Prandi estuvo en pareja con Emanuel Ortega, su relación con Julieta Ortega, hermana del músico, fue siempre cordial pero distante. Así lo dejó en claro la propia modelo al referirse a los rumores de una posible interna familiar: “Es la hermana de mi marido, nada más, no es que somos amigas”, sostuvo en SQP (América TV) días atrás.

Prandi aclaró que no existía un conflicto puntual con su cuñada, aunque tampoco compartían una cercanía íntima. Al respecto, explicó que en una familia numerosa “no todos se llevan igual” y que, si bien su vínculo con los Ortega era bueno, eso no significaba ser amiga de cada integrante del clan.

La distancia entre ambas quedó expuesta en dos episodios públicos. Primero, Julieta Ortega no estuvo en el casamiento civil de Emanuel y Prandi, celebrado en septiembre de 2026 tras seis años de relación, una ausencia que alimentó las versiones de malestar dentro de la familia, si bien apareció recién en el momento del almuerzo esa jornada. Luego, Prandi faltó al cumpleaños de su cuñada y explicó que había ido a la cancha, reiterando que “no son amigas”.

A esto se sumó un dato que intensificó los comentarios: Julieta Ortega mantiene una amistad de unas dos décadas con Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel.

     

 

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