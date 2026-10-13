La contundente reacción de Julieta Ortega tras la separación de Julieta Prandi y las versiones de infidelidad de Emanuel

En la misma publicación, la modelo explicó por qué había elegido hacer pública la ruptura y dejó una frase que despertó interrogantes sobre los motivos de la separación. “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, expresó.

Aunque confirmó el final de la relación, Julieta Prandi no brindó detalles concretos sobre las circunstancias que la llevaron a tomar esa determinación. Mientras tanto, su sorpresiva separación de Emanuel Ortega sigue generando repercusiones, incluso dentro del entorno familiar del cantante, tal como quedó demostrado con la reacción de su hermana en vivo.

Cómo se llevó Julieta Ortega con Julieta Prandi durante los seis años que estuvo en pareja con su hermano Emanuel

Durante los seis años en que Julieta Prandi estuvo en pareja con Emanuel Ortega, su relación con Julieta Ortega, hermana del músico, fue siempre cordial pero distante. Así lo dejó en claro la propia modelo al referirse a los rumores de una posible interna familiar: “Es la hermana de mi marido, nada más, no es que somos amigas”, sostuvo en SQP (América TV) días atrás.

Prandi aclaró que no existía un conflicto puntual con su cuñada, aunque tampoco compartían una cercanía íntima. Al respecto, explicó que en una familia numerosa “no todos se llevan igual” y que, si bien su vínculo con los Ortega era bueno, eso no significaba ser amiga de cada integrante del clan.

La distancia entre ambas quedó expuesta en dos episodios públicos. Primero, Julieta Ortega no estuvo en el casamiento civil de Emanuel y Prandi, celebrado en septiembre de 2026 tras seis años de relación, una ausencia que alimentó las versiones de malestar dentro de la familia, si bien apareció recién en el momento del almuerzo esa jornada. Luego, Prandi faltó al cumpleaños de su cuñada y explicó que había ido a la cancha, reiterando que “no son amigas”.

A esto se sumó un dato que intensificó los comentarios: Julieta Ortega mantiene una amistad de unas dos décadas con Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel.