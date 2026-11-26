Por qué habría malestar entre Benjamín Vicuña y Anita Espasandin, según Yanina Latorre

La reacción de Ana Espasandin llamó la atención en medio de las versiones sobre un supuesto conflicto en la pareja. Según trascendió, uno de los temas que habría generado malestar sería la exposición mediática que cobró la empresaria desde que comenzó su relación con el actor.

Yanina Latorre, conductora de SQP, había comentado: "Hay una cosa que le molesta de Ana: desde que se hizo novia de él y 'conocida', empezó a tener una vida modo influencer".

En esa línea, precisó: "Por conocimiento de causa, con Pampita y la China, no quería tener una novia expuesta. Las peleas vienen por ahí, porque él no quiere tener vida mediática".