La inesperada actitud de la China Suárez con Mauro Icardi tras la filtración del tremendo video íntimo

En tanto, lo más llamativo de todo esto para la detective virtual es el reciente gesto de la actriz para con su novio. Teniendo presente que desde que oficializaron su noviazgo en noviembre pasado Mauro y la China no se han dejado de comentarse y likear cada una de sus respectivas publicaciones en las redes sociales, ocurre que la actriz no le puso su habitual "me gusta" a su reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram.