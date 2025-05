La llamativa foto que subió Valentina Cervantes con Enzo Fernández tras los rumores de infidelidad con Pampita

Los seguidores interpretaron esa publicación como una prueba de que los rumores eran falsos, ya que la pareja se mostró tan unida como siempre. Sin embargo, Pampita Ardohain ya había desmentido todos los trascendidos sobre un supuesto affaire con Enzo Fernández.

Los rumores surgieron en el programa Gossip (Net TV), luego de que Pampita publicara una serie de fotos tomadas en Londres, ciudad donde reside el futbolista. Una de las imágenes que más llamó la atención fue una en la que se la ve posando con un conjunto negro en un partido de fútbol. No obstante, la modelo no tardó en aclarar la situación.

Cuando le preguntaron por Enzo Fernández, respondió con firmeza para ponerle fin a las versiones: “Me enteré de eso. No conozco a Enzo Fernández en persona, lo juro por mis hijos”, afirmó. “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”, agregó.

“Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”, explicó Pampita.

Por último, cerró su declaración revelando cómo se siente frente a la divulgación de noticias falsas: “No me hace gracia obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás”, concluyó.

Bomba: se conocieron detalles del romance de Pampita con un ídolo de la Selección

Hace unos meses, Enzo Fernández se separó de la madre de sus hijos, Valentina Cervantes. El jugador tomó distancia de su pareja y, al poco tiempo, se dieron otra oportunidad y ahora están juntos nuevamente.

Según contaron en Gossip, el programa de Pilar Smith en Net TV, en ese impasse el futbolista habría tenido un romance fugaz con Pampita.

En noviembre, la diosa de las pasarelas viajó a Londres y allí se habrían producido los encuentros. Enzo Fernández vive en esa ciudad porque es estrella del Chelsea.

En el programa de Net TV mostraron las fotos de Pampita subió a su cuenta de Instagram en el estadio de ese club. La modelo fue a ver jugar al ídolo de la Selección.

Lo más llamativo es que la diosa de las pasarelas sigue en dicha rede social al futbolista, pero no así a su mujer, Valentina Cervantes.

Al parecer, Pampita y Enzo habrían tenido un vínculo fugaz. El tiempo pasó y ambos tomaron caminos diferentes.