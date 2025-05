Pampita contó la verdad sobre su vínculo con Enzo Fernández tras los rumores de romance

“Me enteré hoy de eso. No conozco a Enzo Fernández, lo juro por mis hijos”, fue la inmediata respuesta de Pampita y sobre si se siguen en las redes sociales, la modelo explicó con su habitual naturalidad: “Sí, nos seguimos en Instagram. Él conoce a mi hermano, su mujer también conoce a mi hermano... Pero no, no lo conozco en persona, no tengo nada que ocultar”.

Fue allí que dejó en claro: “Si hubiera tenido un affaire lo diría porque la verdad es que nunca oculté nada de mi vida. Todo el mundo sabe absolutamente todo. Así que creo que es una información que llegó mal por una foto que publiqué cuando estuve en Londres”.

Y sobre ese viaje, Carolina detalló que fue "por trabajo a Londres con una agencia de turismo, en un recorrido por París, Londres y Edimburgo". "Fui con una amiga, Estefi (Novillo), y Martín (Pepa) me vino a visitar un fin de semana”, agregó para despejar cualquier tipo de duda.

“No me hace gracia obviamente porque no me gusta que me vinculen con gente que no salí. (...) Lo desmiento rotundamente. Nunca lo vi en mi vida. Y nunca vi en mi vida ningún jugador de fútbol. Jamás”, concluyó tajante.

El importante motivo que reunió nuevamente a Pampita con Roberto García Moritán: las fotos

Una vez pasada tormenta de los primeros meses tras la intempestiva y escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán en septiembre de 2024, actualmente la modelo y el empresario mantiene una armónica relación en pos de la crianza de Ana, su hija en común.

Y así es que la pequeña siempre los mantendrá unidos en cierta forma. Por eso, ante el reciente acto escolar de la pequeña el pasado 8 de mayo por el Día de la Virgen de Luján, Pampita y Moritán no dudaron en asistir juntos para acompañar a Anita.

A pesar de que en su última aparición pública, en Mujeres Argentinas (El Trece), Roberto García Moritán protagonizó un tenso momento cuando le consultaron por sus supuestas infidelidades a Carolina, ambos dejaron de lado los problemas y se mostraron unidos, dejando en claro que siempre la prioridad será la hija de ambos.

De esta manera, desde las Instagram Stories de la pequeña sus papás subieron dos postales junto a la nena. Si bien cada uno de ellos prefirió fotografiarse por separado con la nena, lo cierto es que en todo momento reinó la armonía, se los vio felices y en cada uno de los casos el otro ofició de fotógrafo.