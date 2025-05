El Chato Prada reveló la verdad sobre lo sucedido con Lourdes Sánchez tras los rumores de infidelidad

En tanto, minutos después fue el propio Chato Prada quien salió al aire en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para coincidir con su mujer, desmentir la supuesta información de Fernanda Iglesias y explicar el motivo del viaje de Lourdes al país mexicano, así como también las fotos que circularon como teóricas pruebas.

"Conozco todos los movimientos de Lourdes... no sé, pueden decir cualquier cosa", expresó de movida el productor televisivo y reveló que estaba en el control del programa de Sergio Lapegüe cuando estalló todo.

Sobre por qué todo el tiempo los separan a Lourdes y a él, Prada fue completamente sincero. "No tengo la menor idea. Siempre fue como una cosa de que tuvimos doble pareja todo el tiempo. Hace poquito decían que estaba con una modelo. Escuchamos tantas cosas todo el tiempo...", confió restándole importancia.

Al tiempo que sobre esto de Lourdes y su viaje a México, dijo que es algo habitual como parte de su trabajo. "Fabián Parolari, que es amigo, la lleva a Lourdes para promocionar el lugar y forma parte de un laburo. Estoy al tanto absolutamente de todos los movimientos de Lourdes, no es que es una sorpresa", señaló tranquilo.

Y tras asegurar que llamará a Fernanda Iglesias para consultarle de dónde sacó semejante versión, Chato Prada dejó en claro que su relación con la madre de su hijo está intacta. "Nosotros estamos juntos, recontra felices, siempre encarando proyectos juntos. Ella me acompaña mucho en la gestión de América y yo la acompaño mucho en la gestión de lo que está haciendo en el teatro en Corrientes. La verdad es que nosotros estamos recontra felices y siempre unidos con nuestras familias", remarcó.

"No hay muchos más para decir. Después que digan que estamos separados, no sé a qué obedece. Pero estando en el medio, siempre aparecen este tipo de cosas", reflexionó. "Vos ves la foto y decís qué esto, pero pasa que Lourdes se saca diez millones de fotos con un montón de gente poniéndole buena onda, y como yo también me saco un montón de fotos con un montón de gente...", concluyó sereno.

Lourdes Sánchez enfrentó de manera tajante los rumores de infidelidad al Chato Prada

Este jueves en Intrusos (América TV), Lourdes Sánchez se refirió a la versión que dio Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece) sobre una infidelidad que habría provocado una crisis en la relación con El Chato Prada.

"Es toda una locura. No sé si pensar si no es algo político", afirmó la bailarina en un audio que le envió a Karina Iavícoli.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron también un fragmento de la nota que Ángel de Brito le hizo a Lourdes en Bondi Live. "Yo me río, El Chato también, los dos somos del medio y lo entendemos, pero nuestro hijo es el límite", aseguró.

"A raíz de estos rumores, la gente nos ha parado en la calle y, delante de Valentín, nos preguntan: '¿ustedes no estaban separados?'. Y todo termina generándole traumas a nuestro hijo", siguió.

Ángel le preguntó si tenían una relación abierta y Lourdes respondió sin vueltas. "Nosotros tenemos una relación que es nuestra, es íntima, y no la vamos a ventilar. Es una relación que nos llevamos bien y estamos juntos hace un montón de años. Tenemos una familia hermosa", completó.

En el ciclo de El Trece, Fernanda Iglesias vinculó a Lourdes con un empresario mexicano. "A ella la contrataron para que haga una publicidad de unos hoteles en Tulum, México, ella fue y se enamoró de uno de los dueños. Él también se enamoró de ella y dejó a su novia que tenía en ese momento para irse con ella, se enamoran fuerte, él sabía que estaba casada”, contó.