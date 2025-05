La fuerte confesión de L-Gante sobre Wanda Nara en medio de su separación: "Le haría el aguante hasta..."

Inmediatamente, la panelista Tatiana Schapiro le consultó cuándo fue la última vez que se dieron un beso. "El otro día que estuvo en mi casa", contó.

Luego, reveló que hace tres semanas que están distanciados y explicó los motivos de la ruptura: "Fue una decisión que tomamos los dos. Antes que pelear, discutir o llevarnos mal decidimos cortar con la relación. La diferencia es que estamos enfocados en distintas cosas".

Sobre el conflicto mediático entre Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez, observó: "Veo que le lleva tiempo, estrés y le consume el humor. Soy ajeno a opinar de eso. Siempre la acompañaba con algún consejo o algo. Yo le decía que siempre hay que buscar la manera de llevarse bien con el padre o madre, si tenés hijos, y tratar del lograr lo mejor sin llegar tan lejos en lo judicial".

Por último, Fabbiani le comentó: "Me da la sensación de que Wanda con todo este lío no está disponible para tener una vida con vos, si está con este problema". "Puede ser, pero yo le haría el aguante hasta que pueda solucionar todos sus cosas, es otro tema la pareja", aseguró el cantante de cumbia 420.

Wanda Nara se fue de boca con una empleada y destrozó a la China Suárez: explosivas definiciones

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez descansan en Miami y proyectan su vida juntos, tal parece que Wanda Nara habló de más con una de las chicas que le hacen las uñas y dejó en evidencia su obsesión con la actriz y su ex.

Según detalló Matías Vázquez en Puro Show (El Trece), la manicura habría quedado disconforme con el trato que recibió de la rubia, por lo que contó todo lo que vio y escuchó en la casa de Wanda. “Iba de canje, pero dijo que no recibió ni un vaso de agua mineral”, comenzó contando el conductor.

Al tiempo que agregó que Wanda "no paraba de hablar de La China. Es una manipuladora y todo el tiempo decía que Mauro no iba a conocer a una mujer como ella, tan elegante como ella", según los mensajes que la manicura le hizo llegar.

Y como si eso fuera poco, la mujer mandó al frente a la mayor de las Nara quien la hizo esperar en la puerta y le hizo saber a Vázquez que ni una propina le dio. “Pensé que me iba a dar propina, pero no, me agradeció y me dijo que puedo utilizar su imagen en las redes”, confió.

Así, el conductor televisivo agregó que la manicura "está indignada", y que "no va a ir más a la casa de Wanda", mientras que Pochi acotó: "Son muchas las que está enojadas con ella".

Por último, la empleada también reveló que los hijos de Wanda le pedían todo el tiempo a su madre que dejase de hablar de la China, algo que por supuesto no hizo. “Los nenes le decían ‘mamá, soltá a La China’. Tiene mucha obsesión y no deja de ver constantemente las fotos con Icardi”, concluyó, Vázquez.