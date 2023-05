Las fotos de Romina Uhrig mostrando un objeto de lujo que le generó una ola de críticas en las redes

“Los domingos en el sillón son así”, escribió la mujer del ex intendente de Moreno, Walter Festa, en una foto con su hija Nina y dos de sus perritos, y los haters reaccionaron.

“¿Esta es la manicura pobre que dejó las tres hijas para ver si ganaba una prefabricada?”; “¿Vos no eras pobre?”; “Te apreciaba, pero mentiste sobre tu situación económica en el reality”; “La que no tenía casa y vive en tremenda mansión”, fueron algunos de los comentarios que recibió Romina.

Días atrás, la ex GH subió una foto tomando mate en el sillón de su casa con un termo importado súper famoso, el más caro, y la liquidaron. “Tranqui, esperando las clientas que tienen turno con ella para hacerse las manitos, mientras se toma unos mates en la humilde casa que alquila”, le dijeron, entre otras cosas.

Romina Uhrig contó cuántas cirugías se hizo y reveló de cuál se arrepiente: "Cometí un gran error"

Luego de haber contado que fue víctima de abuso cuando era niña, Romina Uhrig volvió a abrir su corazón y reveló esta vez cuántas cirugías estéticas se hizo y por qué.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) estuvo en el programa de Georgina Barbarossa y contó que en su juventud se sentía “insegura” con su cuerpo.

Tal como dijo en su video de presentación en el reality, la exdiputada reconoció haber pasado por el quirófano en varias ocasiones. “Yo me hice varias cirugías”, indicó tras la consulta de la conductora de A la Barbarossa.

Y detalló: “Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía”. Y explicó: “Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”.

Luego, Romina contó que se arrepintió de haberse sometido a una rinomodelación: “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme”.