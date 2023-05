Romina Uhrig contó cuántas cirugías se hizo y reveló de cuál se arrepiente: "Cometí un gran error"

Tal como dijo en su video de presentación en el reality, la exdiputada reconoció haber pasado por el quirófano en varias ocasionees. “Yo me hice varias cirugías”, indicó tras la consulta de la conductora de A la Barbarossa.

Y detalló: “Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía”. Y explicó: “Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”.

Luego, Romina contó que se arrepintió de haberse sometido a una rinomodelación: “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme”.

Romina Uhrig: "Sigo siendo un poco insegura”

Georgina le consultó a la mujer de Walter Festa si de chica se sentía insegura con su cuerpo. “Sí, de chica sí”, aseguró ella. Y añadió: “También de grande. Me acuerdo de que cuando vine a hacer el casting (para Gran Hermano) una de las productoras me decía siempre ‘dale Romi, dale’, siempre me alentaba. Pero sí, era bastante insegura y sigo siendo un poco insegura”.

Pese a las cirugías, Romina recalcó que siempre le interesó hacer actividad física: “Hago gimnasia desde muy chica. Siempre salía mejor deportista en el colegio, estudié el profesorado de Educación Física, hago deporte. Ahora no tengo mucho tiempo, pero me encanta el deporte y como sano. Es algo que hay que hacer porque es muy bueno. Más allá de lo estético es bueno para la salud, además de verse bien una que también es lindo”.