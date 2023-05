El llanto de Romina Uhrig al aire tras revelar que sufrió violencia de género: "Me golpeaba y yo creía..."

Romina reveló que fue la terapia y la religió su gran salvación, en medio de ese infierno. "Hice mucha terapia y me aferré a la iglesia cristiana, desde los 10 años que voy", precisó.

La ex GH señaló que, esa situación traumática de su infancia, la marcó para siempre. "A mí me generó inseguridades con mis parejas. Buscaba hombres parecidos. Uno de mis primeros novios me golpeaba y yo creía que eso estaba bien", comentó.

"Un día me dio la cabeza contra la pared, yo me asusté y desaparecí. Pero me costaba desprenderme de esa relación. Lo veía como normal. Decía 'me lo merezco'. Yo me crie en eso", agregó.

La ex diputada remarcó que le llegó mucho tiempo terminar esa relación. "Me costaba desprenderme de eso porque yo creía que era normal", sentenció.

Romina Uhrig reveló que fue abusada por su padrastro cuando era niña. La ex participante de Gran Hermano recordó el dramático hecho que sufrió a los 8 años y contó que su madre no le creyó.

“No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba”, empezó diciendo la exparticipante del reality de Telefe en Estamos en una, que conducen Lourdes Sánchez y Melina Lezcano en Generación Z.

“Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso… Y justo pasaba mi tío”, recordó.

“Fuimos los tres juntos a la casa de mi mamá y estaba él. Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de put…’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cag… a piñas”, detalló.

“En ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Ese día me tuve que quedar ahí. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo. Es que mi mamá no estaba bien tampoco”, se sinceró, luego de contar que su madre sufría violencia de género.

Romina, quien dentro de la casa de Gran Hermano había hablado de la particular relación que hoy tiene con su madre, recordó que todo “fue horrible”, mientras confesaba que pudo perdonar a su mamá. “Yo no la culpo, ella sufrió mucho”, indicó.