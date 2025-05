Luciana Elbusto admitió su romance con Diego Brancatelli y provocó un gran dolor a Cecilia Insinga

Asimismo, remarcó que la cuestionaron por ser clara y señaló que "a veces uno trata de cuidar a todas las partes porque del otro lado hay una mujer que trabaja en el medio que quizás elige solucionar de otra forma". Al tiempo que fue tajante al momento de hablar de su intimidad: "Yo no voy a decir con quién me acuesto y con quién no. No lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora".

Así, puntualmente sobre Cecilia Ininga, la esposa de Brancatelli, Luciana dejó en claro: "No quiero quedar mal con la otra parte porque cada uno elige cómo, cuándo y dónde hablar. Quizás buscan otra forma. Tenemos familia y cada uno conoce qué es mejor para ellos. Diego no habla, siempre fue así".

Pero lo que sí dejó bien claro es que "las conversaciones filtradas no existieron", motivo por el que la causa judicial sigue adelante y le harán pericias a su celular la gente del estudio de Juan Pablo Fioribello.

Al mismo tiempo, Luciana Elbusto reconoció que "quizás del otro lado estén enojados porque estoy hablando. Pero nadie quiere lastimar a nadie y cada uno encuentra cómo, dónde y cuándo hablar y de qué manera puede cuidarse y cuidar a la gente". Así como también aseguró haberla pasado mal. "Cuando yo me pongo nerviosa me rio. Es mi forma de ser. El tema me pasó, y todo el tiempo en la TV me sobrepasó. Hay sentimientos, y hay personas y nadie quiere lastimar nunca a nadie. Quizás todo esto le duela a alguien, pero lo necesito", explicó sobre su decisión de confirmar la relación con Brancatelli.

Y tras agradecer a su círculo íntimo por haberla contenido, la periodista aseguró que hoy su prioridad "es estar bien". "¿Qué dijo Diego? No sé. No hablo desde la semana pasada. Cuando explotó todo charlamos y fue como un montón. Los chats son re manipulados. Y desde el martes o miércoles hablamos con él y la mujer. Tratamos de guardar silencio, pero no pudimos", admitió.

"Ellos se resguardan de una manera, y yo no puedo. Tengo que salir a trabajar. Las guardias me persiguieron, y sentía que algo tenía que decir. Si a alguien le molestó, les pido perdón", concluyó.

Pasada una semana de estallado el más impensado de los escándalos al viralizarse una serie de supuestos chats de índole sexual entre Diego Brancateli y su colega Luciana Elbusto, exponiendo así la teórica relación extramatrimonial de él -casado con Cecilia Insinga, madre de sus dos hijos-, este martes el periodista rompió el silencio en Desayuno Americano (América TV).

"Por respeto a Pamela que tuvo palabras muy lindas conmigo más allá de las diferencias que tuvimos... Por cariño sobre todo a Pamela y al programa del cual fui parte, y en América pasé 10 años hermosos donde también hoy gran parte de lo que soy es gracias a América, por respeto a eso hablo", comenzó expresando Brancatelli a la salida de su programa radial en AM 750.

Claro que acto seguido dejó clara su postura. "No voy a hablar, pero sí no dejarlos de garpe a ustedes. Decirles que no estoy hablando, que es una decisión que no tomo ahora sino que la tomé siempre en mi vida. No hablo de cuestiones mías de mi privacidad. Yo no soy un funcionario público, no tengo por qué darles explicaciones de mi vida privada a ustedes (refiriéndose a la prensa)", disparó algo molesto.

No obstante, Brancatelli usó el micrófono del ciclo de América para hacer un contundente pedido: "Lo que sí quiero aprovechar, porque ya me cansé, es pedir que me dejen en paz y que dejen en paz a la familia. Sobre todo que la dejen en paz a Cecilia. Hoy la abordaron con cámara prendida... que la dejen en paz a ella, a mis hijos, que sean respetuosos".

Al tiempo que reiteró molesto: "Déjennos en paz, ya hablaron una semana. Hay cosas más importantes para hablar. Es mi vida privada, elegí no hablar, respeten que uno no quiere hablar".

Asimismo, sobre si es cierto que Insinga lo echó de la casa familiar, Diego Brancatelli lo negó de plano y una vez más pidió: "no se metan más con la familia. Es mi vida privada y elijo no hablar", e hizo saber que las explicaciones las da donde corresponde. "No soy funcionario público, no estoy obligado a darle explicaciones a nadie", remarcó nuevamente.

"No me vengan a buscar más porque no voy a hablar. Somos una hermosa familia. No me muevo en lugares de la farándula, nunca habrán escuchado un escándalo familiar. Son temas de la vida privada. ¿Entienden eso? ¿que es la vida privada?", concluyó entonces con determinación.