Luciana Elbusto confesó la fuerte exigencia que le hicieron Cecilia Insinga y Diego Brancatelli en la charla que tuvieron

"Los tres decidimos en un momento evitar hablar con la prensa", dijo primero. Y después reconoció que fue lo que le marcaron los dos en ese diálogo privado: "No negar una relación sino no dar notas", comentó Elbusto que le exigieron ambos.

"Quedó claro que ninguno de los dos filtraríamos esos chats. No hubiese filtrado nunca una conversación ni con él ni con nadie", comentó sobre los chats hot que se conocieron desde las redes.

Y aclaró hace cuánto tiene el vínculo con el periodista: "Si pasaron cinco pueden ser seis años también. Empezamos a hablarnos a mediados de 2020, casi 2021. Nadie quiere lastimar, no es algo grato para nadie".

Luciana Elbusto reveló además por qué no atendió a los llamados desesperados de Cecilia Insinga al explotar el rumor del romance.

"Estaba haciendo una producción de fotos y no sabía si atender o no. Después de verdad no podía. No atendí porque no sabía qué estaba pasando. No me parecía correcto atender. Me asusté, no sabía por qué motivo era el llamado. No quería hablar ni decir una palabra de más", se sinceró entre lágrimas.

Luciana Elbusto admitió su romance con Diego Brancatelli y provocó un gran dolor a Cecilia Insinga

Luego de una semana cargada de angustia, presión y mucho estrés, Luciana Elbusto grabó un video para Paparazzi, donde terminó admitiendo que tuvo algo más que una simple amistad con Diego Brancatelli.

“No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción”, aseguró y contó que la relación entre ellos “empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”.

"Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad y otras mentiras. Diego jamás me regaló nada como se dijo. Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años, más o menos después de la pandemia, empezamos a tratarnos de nuevo y a generar un vínculo que queda para nosotros cómo fue y cómo nos sentimos", reconoció.

Asimismo, remarcó que la cuestionaron por ser clara y señaló que"a veces uno trata de cuidar a todas las partes porque del otro lado hay una mujer que trabaja en el medio que quizás elige solucionar de otra forma".

Al tiempo que fue tajante al momento de hablar de su intimidad: "Yo no voy a decir con quién me acuesto y con quién no. No lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora".

Así, puntualmente sobre Cecilia Ininga, la esposa de Brancatelli, Luciana dejó en claro: "No quiero quedar mal con la otra parte porque cada uno elige cómo, cuándo y dónde hablar. Quizás buscan otra forma. Tenemos familia y cada uno conoce qué es mejor para ellos. Diego no habla, siempre fue así".