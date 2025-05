Laurita Fernández se cansó de los rumores y mostró por primera vez a su amante en un video: "Estoy a full"

Tras reconocer la crisis que atraviesa con Peluca luego de dos años en pareja, Laurita Fernández compartió imágenes de su "amante" en las redes sociales y le respondió así picante a la info de Pepe Ochoa.

Desde sus historias de Instagram, la conductora se mostró relajada desde la bañera de su casa y en compañía de su amado perra.

"Perdón que ando desaparecida... Estoy a full con mi amante", comentó Laurita y luego mostró el video de su mascota Miel dándole besos en la mano de manera muy tierna: "Mi amante", sentenció a pura ironía mostrando a su perro.

"Es lógico que Laurita se enoje por las metiras que han dicho, de mi parte todo está tranquilo. Creo que es importante desmentirlo porque es un tema sensible y se dijeron cosas que no están buenas", aclaró por su parte Emiliano, señalado como el tercero en discordia, en charla con PrimiciasYa cuando surgieron los rumores de romance clandestino.

laurita fernandez enfrenta rumores de infidelidad a peluca brusca.jpg

laurita fernandez enfrenta rumores de infidelidad a peluca brusca 2.jpg

Laurita Fernández confirmó la crisis con Peluca Brusca y enfrentó los rumores de romance clandestino

Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca están envueltos en rumores de profunda crisis y separación y a esto se suma el nombre de Emiliano Toper, compañero de la conductora en su programa, señalado como el tercero en discordia, según reveló Pepe Ochoa en LAM, América TV.

Lo cierto es que Adrián Pallares le escribió a Laurita para consultarle por su situación de pareja con Peluca y allí la conductora de Bienvenidos a ganar, El Nueve, confirmó el difícil momento que pasan como pareja.

"No estamos en el mejor momento como pareja pero nos amamos y nada que ver lo que dicen de la gente que labura con nosotros y demás, cualquier cosa", respondió Laurita Fernández confirmando la crisis con Peluca y desmintiendo cualquier tipo de vínculo con Emiliano.

En tanto, al ser consultada a la salida del programa por su situación sentimental, la conductora evitó dar detalles del momento que vive.

"Hay un montón de cosas que nada ver. Tengo la mejor pero hoy no quiero hablar, no quiero decir nada. Estamos bien nosotros como personas", reconoció.

"No me afectó el trabajo. Hay cosas que ni uno tiene resueltas entonces no quiero hablar ni dar explicación de nada", se sinceró.

Y sobre los rumores de relación oculta con su compañero de trabajo, aclaró: "Los amo a Dami y Emi, son lo más. No pasa nada".