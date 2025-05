La cruel reflexión de Luciana Elbusto sobre el escándalo con Diego Brancatelli: "Me deja en un lugar..."

"Yo no hablo de mi vida privada. ¿Entienden lo que es la intimidad?", afirmó Brancatelli en una nota con Desayuno Americano.

Tras ver la nota del panelista, Marcela Tauro dio su mirada y fue tajante. "Trabajamos por tres en el medio. Yo la banco a Luciana porque creo que puso la cara todos los días. Y termina siendo honesta. Ella le pone el pecho al tema y sale perjudicada", manifestó.

Al respecto, tras la opinión de su colega, Luciana Elbusto lanzó una frase letal sobre Diego: "Me parece bárbaro que diga 'es mi vida privada' y busque cuidar a su familia. A mí, por cuidarlo, me deja en un lugar feo".

"¿Estás enamorada?", le preguntaron en el panel. " No me tendría que importar, pero me importa mucho el otro lado", respondió la periodista, haciendo un esfuerzo por respetar la decisión del panelista de resguardar su intimidad.

Al ser consultada por cómo están las cosas con Diego, Luciana admitió que el diálogo que tenían se quebró. "No hablamos más. Y yo creo que debe estar enojado conmigo porque yo decidí hablar y habíamos acordado no decir nada", detalló.

Por último, la periodista aseguró sentirse abrumada tras el revuelo que se desató. "Me pasan un montón de cosas. Muchos me dicen: '¿éstas enojada con él?'. No, no estoy enojada porque él es así", cerró, llena de angustia.

Embed

Luciana Elbusto admitió su romance con Diego Brancatelli y provocó un gran dolor a Cecilia Insinga

Luego de una semana cargada de angustia, presión y mucho estrés, Luciana Elbusto grabó un video para Paparazzi, donde terminó admitiendo que tuvo algo más que una simple amistad con Diego Brancatelli. “No tengo nada que ocultar. Siempre fui transparente y esta no va a ser la excepción”, aseguró y contó que la relación entre ellos “empezó como un gran compañerismo laboral, de esos que no se dan todos los días”.

"Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad y otras mentiras. Diego jamás me regaló nada como se dijo. Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años, más o menos después de la pandemia, empezamos a tratarnos de nuevo y a generar un vínculo que queda para nosotros cómo fue y cómo nos sentimos", reconoció.

Asimismo, remarcó que la cuestionaron por ser clara y señaló que "a veces uno trata de cuidar a todas las partes porque del otro lado hay una mujer que trabaja en el medio que quizás elige solucionar de otra forma". Al tiempo que fue tajante al momento de hablar de su intimidad: "Yo no voy a decir con quién me acuesto y con quién no. No lo hice nunca y no lo voy a hacer ahora".

Así, puntualmente sobre Cecilia Ininga, la esposa de Brancatelli, Luciana dejó en claro: "No quiero quedar mal con la otra parte porque cada uno elige cómo, cuándo y dónde hablar. Quizás buscan otra forma. Tenemos familia y cada uno conoce qué es mejor para ellos. Diego no habla, siempre fue así".

Embed

Pero lo que sí dejó bien claro es que "las conversaciones filtradas no existieron", motivo por el que la causa judicial sigue adelante y le harán pericias a su celular la gente del estudio de Juan Pablo Fioribello.

Al mismo tiempo, Luciana Elbusto reconoció que "quizás del otro lado estén enojados porque estoy hablando. Pero nadie quiere lastimar a nadie y cada uno encuentra cómo, dónde y cuándo hablar y de qué manera puede cuidarse y cuidar a la gente". Así como también aseguró haberla pasado mal. "Cuando yo me pongo nerviosa me rio. Es mi forma de ser. El tema me pasó, y todo el tiempo en la TV me sobrepasó. Hay sentimientos, y hay personas y nadie quiere lastimar nunca a nadie. Quizás todo esto le duela a alguien, pero lo necesito", explicó sobre su decisión de confirmar la relación con Brancatelli.

Y tras agradecer a su círculo íntimo por haberla contenido, la periodista aseguró que hoy su prioridad "es estar bien". "¿Qué dijo Diego? No sé. No hablo desde la semana pasada. Cuando explotó todo charlamos y fue como un montón. Los chats son re manipulados. Y desde el martes o miércoles hablamos con él y la mujer. Tratamos de guardar silencio, pero no pudimos", admitió.

"Ellos se resguardan de una manera, y yo no puedo. Tengo que salir a trabajar. Las guardias me persiguieron, y sentía que algo tenía que decir. Si a alguien le molestó, les pido perdón", concluyó.