El angustiante relato de Gianinna Maradona sobre lo mal que vio a Diego el día de su último cumpleaños: "Me tiró los..."

Gianinna Maradona 1.png

Minutos después, se refirió puntualmente a un episodio clave cuando fue a visitarlo aquel 30 de octubre de 2020, el día de su cumpleaños, junto a su hijo Benjamín Agüero, y "no se reconoció". "Había mucha gente, estaban alrededor de un fogón. Mi papá estaba vestido con un pantalón y una campera de la Selección. Mi hijo tenía una remera con la imagen de mi papá abrazo con (Claudio) Caniggia. Pero él no se reconoció. Le pregunté si estaba bien y me dijo que no. Nadie se daba cuenta de esta situación. Le pregunté si se quería venir conmigo y me dijo que sí. Sabía que lo tenía que hacer rápido porque en otra oportunidad no me dejaron llevármelo", relató.

Y, al recordar ese momento, describió a corazón abierto: “Me tiró los brazos como hace un nene de nueve meses con la madre”. Tras ello, agregó que no pudo llevárselo y que fue sacada de la casa por la policía aquella tarde que horas después Maradona sería llevado a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata para cumplir con un contrato firmado justamente el día que cumplía 60 años.

Asimismo, sostuvo que mantuvo una charla con el médico Leopoldo Luque sobre el estado de su padre y el vínculo con la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, ambos imputados en la causa. "Hablé con Luque y le dije que veía a mi papá muy perdido, que no estaba feliz y que además no podía caminar. Él me dijo que había días con altibajos y que Cosachov y Díaz estaban para eso, para ayudarlo. Lo notaba mejor, pero yo lo veía cada vez peor. Estaba dormido, lento y no podía entender la realidad", describió Gianinna y señaló: "Lo veía cada vez peor y no se podía conectar con la realidad. Era absurdo que dijeran que estaba bien".

Justicia x Maradona - cartel.png

En otro tramo de la declaración, y ante las preguntas del fiscal Ferrari, Gianinna se refirió al traslado de Diego al sanatorio Ipensa de La Plata, su posterior derivación a la Clínica Olivos -donde fue operado el 3 de noviembre de un hematoma subdural en la cabeza- y la decisión de la internación domiciliaria. Asimismo, definió a Luque como “su médico de cabecera, su médico clínico, siempre con Morla a la cabeza”.

En tanto, sobre la propuesta de la internación domiciliaria, la hija del exfutbolista declaró que no estaba de acuerdo, pero que eligió creer porque "ellos (Luque, Cosachov y Díaz) que lo estaban siguiendo hace un tiempo nos daban esta propuesta". Y tras escuchar una larga grabación de la reunión en la que participaron los familiares de Diego con los médicos donde acordaron la internación, Gianinna se quebró.

“Siento mucho dolor, me parece muy injusto. Los responsables nos aseguraron cosas que después no pasaron. Fue una manipulación horrible. Me da mucha bronca. Fue una obra de teatro nefasta. Me gustaría volver el tiempo atrás y sacar a todos cagando”, aseguró Gianinna Maradona en medio de la audiencia.

Gianinna Maradona 3.png

RS FOTOS.

Gianinna Maradona habló por primera vez tras el juicio por la muerte de su papá: "El comienzo de su fin"

El pasado martes 11 de marzo comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona y luego de las primeras audiencias Gianinna decidió hablar por primera vez con un descargo en sus redes sociales acerca de cómo se siente al respecto.

"Gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo incondicional en este momento tan difícil que estamos atravesando. Nada reparará el daño y el dolor es para siempre, pero esto es necesario", escribió.

Luego, siguió con los agradecimientos e hizo mención a uno de los momentos más impactantes del proceso. "Gracias a los que nos hacen sentir que no estamos solos en esta lucha", sostuvo.

Gianinna Maradona descargo por el juicio

"Gracias especialmente a los que cuidan a mi papá principalmente, a mi hermano menor, mi hijo y mis sobrinas, publicando la foto de mi papá que mostró el fiscal como prueba pixelada. No se lo deseo a nadie que circule sin ningún tipo de reparo la foto de un familiar muerto", expresó.

Por último, concluyó con su firme pedido de justicia y aseguró: "No es fácil lo que aún nos queda, ni estar ahí frente a gente que nos quitó la posibilidad de seguir compartiendo la vida con nuestro papá. Pero la necesidad de que se haga justicia es el motor y la fuerza para seguir adelante. Él se lo merece más que nadie. Este es el comienzo de su FIN".