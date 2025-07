Marcela Baños recordó su peor momento en Pasión de sábado por la bronca de los fans de una cantante: "Me odiaban"

Embed

"En lo de Fantino (Animales sueltos) yo cuento al aire que ella estaba saliendo con el Kun Agüero, porque en ese momento Karina tenía vínculo con Ser Tv. Ella me autoriza a través de Pablo Serantoni que yo cuente esa noticia", explicó Marcela.

Y al hablar de su paso por Intrusos como panelista en varias etapas, comentó: “Fue ese momento, ustedes también transitan su vida en la tele y las cosas que te van pasando el público también las comparte con vos. Para mí venir a Intrusos era estar en las primeras ligas porque en ese momento estar en la bailanta no era lo que es ahora”.

"Desde Intrusos la gente me empezó a mirar de otra manera y me dio como una aceptación en la tele. Era parte del medio", reconoció sobre la importancia del programa de espectáculos en su vida laboral.

Y acerca de aquella tensa discusión con el periodista Luis Ventura, Marcela Baños dijo: "Recién me lo encontré a Luis, él quedó muy expuesto y la situación era muy delicada, en todos estos años he crecido y madurado. No soy la misma. No tengo nada personal con Luis, para mí todo bien. Somos educados, no tenemos vínculo pero está todo bien".

Marcela Baños confirmó su separación tras 20 años: "No podíamos salir adelante"

La conductoraMarcela Baños confesó que se separó de Pablo Visiconde, con quien vivió las últimas dos décadas. Fue en su visita al programa de streaming que conduce Pepe Ochoa en Bondi Live donde se animó a contar públicamente su nuevo presente sentimental.

"No lo sabe nadie, es la primera vez que lo voy a decir pero me separé. La realidad es que veníamos en una crisis, estábamos en un loop y no podíamos salir adelante. A los dos nos pareció más sano tomar distancia, porque nos queremos y somos buenas personas”, explicó la conductora.

Y remarcó sobre los motivos de la ruptura: "Estábamos estancados y hubo que tomar una decisión. Es difícil llegar a ese punto pero son cosas que se van sumando hasta que un día decís ‘ya está’. Al menos tomemos distancia a ver qué nos pasa”.

La animadora contó que fue ella quien se fue de la casa que compartían y decidió mudarse a su departamento de soltera en el barrio de Palermo.

"Fue un tema porque venía de una casa con un parque enorme y me fui con mis tres perros a un departamento que, si bien tiene balcón, no es lo mismo", se sinceró Marcela Baños sobre el drástico giro que causó la separación en su día a día.

Y aclaró que no se sabe si trata de un final definitivo de la pareja: "Le dije a mis amigas que me banquen dos meses porque entre que desarmé la casa, armé el departamento, trabajé y demás, no tuve mucho tiempo de pensar", concluyó movilizada.