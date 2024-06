Matías Alé le propuso casamiento a su novia tras ganar un Martín Fierro Federal: el romántico video

“Este programa ya estaba hace 15 años y se les ocurrió sumarme a mí, no sé para qué, porque yo siempre iba de invitado. Esperé 25 años para esto. Gracias mamá, te amo. Voy a decir dos cosas y son las últimas. Una, yo me caí y me levanté. En mi mejor momento no me gané ningún premio. No soy ejemplo de nada, pero para toda la gente que está mirando en su casa, sepan que para mí esto era un sueño”, continuó.

También expresó: “Nunca pensé que iba a estar arriba del escenario. A la gente que se cayó en algún momento, más allá de si el premio es un Martín Fierro, sepan que se pueden levantar y llevarse un galardón como este”.

Acto seguido, miró a su pareja y le dijo: “Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Yo dije que si ganaba te iba a preguntar si te querias casar conmigo”.

Ahí, Martina subió al escenario y Alé le dijo: “Mi amor. Tengo amor, tengo trabajo, salud, tengo a mi mamá y a mi papá”. “No te voy a sacar el anillo. Voy a sacar la alpargata de mi hermano. Esta alpargata me la regaló mi hermano Elías, sin él yo no estaría acá. Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha. Él la tiene en su casa”, dijo mientras le daba una alpargata de bebé.

“Tenés el Martín Fierro en tus manos, me venís bancando, te animaste a esto. Está mamá. ¿Me ayudan a que me digan que sí? No sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?”, le preguntó. “Sí, obvio”, respondió la novia e inmediatamente se abrazaron.

Matías Alé dio una explicación luego de la ola de memes por su curiosa forma de hablar

Durante el fin de semana Matías Alé fue invitado a la mesa de Almorzando con Juana (El Trece) y se volvió viral porque los televidentes notaron una nueva y particular forma de hablar en el actor.

En el fragmento que comenzó a circular en las redes, Matías hablaba de su reciente romance con Martina Vignolo, una joven de 22 años profesora de educación física.

Sin embargo, el foco estuvo puesto en su forma de hablar y se generaron una ola de memes comparando al mediático con divertidos personajes de ficción como Pepe Argento de Casados con Hijos.

Matías Alé meme

"¿Por qué Matías Alé habla como Pepe Argento cuando encontró petróleo en la casa?", "No puedo más con el nuevo acento cheto de Matías Ale", "Qué onda Matías Alé hablando con esa tonada de cheto", "Matías Alé hablando como Pepe Argento cheto me dio años de vida", fueron algunas reacciones.

En medio de todas las preguntas y la incertidumbre por este cambio rotundo, este miércoles en Soñé que Volaba (Olga) la panelista Tefi Russo se comunicó con el humorista y él mismo le hizo frente a la situaciones.

“Matías Alé dijo no se dio cuenta... Les manda un beso a todos, los quiere mucho. Dice que está haciendo una peli, que tal vez sea por eso… O que está viviendo hace un año y medio en Córdoba, pero no se dio cuenta", replicó Tefi al leer el mensaje que el mismo le envió.