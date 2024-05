El tierno mensaje que le dedicó Martina a su novio Matías Alé: "Cumpliendo sueñitos"

Por otro lado, el último domingo, Alé estuvo en Almorzando con Juana (El Trece) y reveló los nombres que le gustan para sus futuros hijos que espera tener junto a Martina.

"Ella es de Mar del Plata, entonces si es nena va a ser Alfonsina Jazmín", comentó y sumó: "Y si es hombre... yo me llamo Juan Matías, mi papá se llamaba Juan Carlos. El segundo nombre va a ser Juan y el primero Otto".

"Otto Juan, es genial. Estaba Juan Carlos, Juan Matías y viene Otto Juan. Se va a llamar así, lo decidimos juntos", afirmó el mediático.

martina y matías alé.jpg

Matías Alé presentó a su nueva novia, 24 años menor que él: "La edad no afecta en nada"

Recientemente Matías Alé reveló que volvió a apostar al amor luego de varios años soltero, y ahora presentó a su novia Martina, 24 años menor que él, con quien tiene el deseo de convertirse en padre.

“Marti acaba de llegar de Mar del Plata, la fui a buscar a Retiro. Estoy feliz. Estoy enamorado y contento”, confesó el mediático en Socios del Espectáculo (El Trece).

Luego, ante la consulta del cronista Matías Vázquez sobre sus relaciones pasadas, Alé recordó la historia de amor con Graciela Alfano. "Me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″, expresó.

“Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra ”, agregó.

Por último, reflexionó: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.