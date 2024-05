Matías Alé cuestionó a Yanina Latorre por criticar a su novia de 22 años: "Voy a..."

Y se refirió a ese comentario que hizo Yanina Latorre sobre su joven novia y que lo incomodó un poco: “Después voy a hablar con Yani. Que critique que Martina subió una historia en calle Corrientes agradeciendo que estaba tomando un café de una confitería muy conocida...”, comenzó.

“Starbucks no está en Mar del Plata y tal vez para Martina tomar un Starbucks en la calle Corrientes con todas las luces era un sueño, y Yanina minimizó ese sueño”, continuó Matías Alé.

Consultado sobre si a su novia la afectó la crítica de la panelista de LAM, América Tv, el actor explicó: “Es una mujer en un cuerpo de 22. Me dice, ‘Mati, yo quiero estar con vos, me importa estar con vos y si yo soy feliz tomándome un cafecito caliente en la Calle Corrientes, que yo no lo conocía, el Puente de la Mujer, que para mí es un montón’. Bienvenido sea”.

Y cerró el tema dejando en claro su postura: “No me dolió, yo la quiero a Yanina, cuando me la cruce se lo voy a decir, lo que no quiero es que Marti sufra”.

Yanina Latorre renunció a su nominación al Martín Fierro de Radio 2024: el duro motivo

A pesar de estar de vacaciones en Europa por estas horas, Yanina Latorre está al tanto de todo lo que sucede en el país. Es así que tras darse a conocer las candidaturas para los premios Martín Fierro de radio desde Intrusos, América Tv, donde resultó nominada en una de las ternas, no dudó en renunciar a la terna.

La angelita fue votada por los socios de APTRA en la quinterna a mejor columnista de espectáculos por El Observador, junto a Marina Calabró por Radio Mitre, Marcela Tauro por FM La100, Tamara Pettinato por Radio Con Vos y Pía Shaw por CNN Radio.

Es así que este miércoles por la noche, fue Ángel de Brito quien deslizó en el minuto final de LAM, América Tv, que se quedó "con ganas de felicitar Yanina Latorre, que está nominada como Mejor panelista de radio”, tras lo cual las compañeras de la angelita se extrañaron con picardía por la categoría.

“¿Cómo que mejor panelista?”, preguntó Marcela Feudale, teniendo presente que Yanina quedó desvinculada de Polino auténtico (Mitre) en febrero de 2022 y recién volvió al éter en mayo de 2023 conduciendo Yanina 1079 en El Observador.

Lo cierto es que a pesar de que esta edición los Martín Fierro de Radio compilan las producciones 2022 y 2023, la realidad es que la mujer de Diego Latorre no encaja en la terna.“Es conductora, pero está nominada como columnista”, confió asombrado De Brito.

Al tiempo que señaló a pura ironía:“¡Bueno, es así APTRA! Ella conduce un programa, pero piensan que es panelista. No sé…”, y sumó:“Me dijo Yanina hoy que renuncia obviamente. Ya no va a participar, así que quedan las otras cuatro, todas divinas. Así que que gane la más mejor: Marina (Calabró), Pía (Shaw)”.

La ceremonia está prevista para el próximo domingo 16 de junio, fiesta que se llevará a cabo en La Rural de Palermo, será transmitida por América Tv y contará con la conducción de Karina Mazzocco y Fernando Dente.