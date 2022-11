Genetics, antes del show en el Ópera: "Tocamos la música de Genesis con una pasión y fidelidad únicas"

El tecladista Horacio Pozzo dialogó en exclusivo con A24 en la previa al show de regreso al Teatro Ópera. El grupo también está conformado por Leo Fernández (guitarras y bajo), Claudio Lafalce en guitarras y bajo; Tom Price en voz y Daniel Rawsi en batería. Este concierto, además, contará con la participación de Jorge Araujo (batería) y Pierluigi Oliva (teclados) como invitados de lujo.

- Llevan un poco más de 10 años con el proyecto de Genetics. Con el paso del tiempo, lograron convertirse en algo mucho más grande que una banda tributo y hoy soy reconocidos mundialmente por los aficionados de Génesis, incluso por los propios músicos de la banda ¿imaginaron este presente por ese entonces?

Embed

Cuando comenzamos este proyecto con Daniel Rawsi y Nacho Rodríguez en 2011 ya teníamos la experiencia como integrantes de Rael entre 1986 y 1992. Con ese grupo nos fue bien y sabíamos que podíamos hacerlo mejor. En mi caso, no “imagino situaciones”; simplemente me pongo a trabajar en lo que me gusta, esto genera energía que se potencia en el grupo y así el proyecto crece. Nos reunimos con los músicos correctos y luego formamos una sociedad amistosa que tira para adelante. Los acuerdos se dan naturalmente y así se llega al profesionalismo necesario.

Nunca imaginé que íbamos a tocar varios shows completos con Steve Hackett. Pero la vida es misteriosa. Cuando muere Nacho nuestro cantante en enero de 2015, quedamos golpeados y con dudas sobre el futuro. En marzo nos reunimos con Hackett y aceptó la invitación a tocar con nosotros. En seguida apareció mágicamente Tom, nuestro cantante actual. En junio llenamos dos veces el Teatro Coliseo con Steve y Tom se integró definitivamente al proyecto.

- Van a realizar en el Ópera el show completo “Lyceum Ballroom 1980”, que formó parte de la presentación del álbum “Duke”. ¿Cómo trabajan para que el show sea lo más fidedigno posible? ¿La idea es continuar con este espectáculo o planean cambiarlo por otro? De ser así, qué tienen pensado.

genetics-en-vivo-foto-gentileza___8AwtsM9Xs_720x0__1.webp

Para reproducir los shows de Genesis en vivo siempre empezamos desde lo musical. Hay muchas horas de investigación, sacar bien los temas, práctica personal, ensayo grupal. Cada uno de nosotros tiene su forma particular de aprender la música y, por supuesto, nos consultamos mutuamente si tenemos dudas. Al mismo tiempo nos ocupamos de contar con los instrumentos que cada show específico necesita. En el caso de Lyceum 1980 hay teclados “nuevos”, y un doble set de guitarras-bajos-pedaleras ya que (Mike) Rutherford y (Daryl Mark) Stuermer intercambiaban roles constantemente. Y claro, también, las dos baterías.

Lo estético en este show es relativamente sencillo: no hay escenografía especial y Phil Collins (Tom Price, nuestro cantante) sólo tiene un personaje a interpretar, con un disfraz mínimo. Los demás músicos de la banda nos presentamos como somos, sin vestuario alguno. Luego lo visual se apoya mucho en la iluminación, dejando en este caso de lado las proyecciones que había en shows anteriores de Genesis.

-¿Qué tal va resultando la experiencia de las invitaciones de Jorge Araujo y Pierluigi Oliva? ¿Hay planes de seguir trabajando juntos?

unnamed.jpg

Tocar con Jorge y Piero es un placer, nos llevamos muy bien y son excelentes músicos. No se puede pedir más. Seguiremos trabajando juntos cuando volvamos a presentar este show y ojalá haya muchos más. La época de Peter Gabriel se pone en escena con un quinteto y somos fieles a ese formato.

- ¿Cuáles son los próximos planes para Genetics después de la presentación del Ópera?

Para 2023 tenemos varios proyectos que deben confirmarse muy pronto. Quizás el único que podemos adelantar es la presentación completa de Selling England by the Pound / 50 aniversario. Ya lo hicimos en 2013 y nos gustaría repetirlo, mejorado, para quienes no pudieron venir a verlo.

- A modo de cierre y juego, si ustedes mismos tuviesen que contar en un diccionario o enciclopedia qué es Genetics, ¿qué pondrían?

Genetics es una banda argentina que toca en vivo la música de Genesis con una pasión y fidelidad únicas. Han tocado en Argentina, Chile, Brasil y Perú y mantienen una relación cercana con Steve Hackett, quien se sumó a la banda para tocar varios conciertos completos.