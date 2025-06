JP Saxe llega por primera vez a la Argentina

“Las canciones más fáciles de escribir son las conversaciones que desearías tener, pero no puedes, por lo que se convierten en canciones. Esta es una de esas canciones. Poder compartirla con Tini la hace aún más especial. Esta colaboración es un sueño para mí”, cuenta Saxe.

Articulate Excuses, lanzado en abril, incluye los temas “Smartphone Make Me Dumb”, “Safe” y “I Wanna Move to Brooklyn”, una oda a la fantasía de mudarse y reinventarse.

En palabras del propio Saxe, este EP trata de “volver a encontrar las partes de mí mismo que no pensé que se me permitiera ser, y poseer las partes de mí de las que me avergüenzo”.

Make Yourself At Home, en tanto, amplía esa narrativa con nuevas canciones como “How to Stay Human” y “I Can Say Te Amo”, completando un retrato íntimo y conmovedor del artista.

El artista se dio a conocer mundialmente con el éxito “If the World Was Ending” junto a Julia Michaels, producido por Finneas. El tema fue 4x platino, obtuvo una nominación al Grammy y lo catapultó como una de las voces más introspectivas del pop actual. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como John Mayer, Camilo, Lizzy McAlpine y Tiny Habits, entre otros.

Con más de 3 mil millones de reproducciones globales, múltiples giras internacionales y una sensibilidad artística inconfundible, JP Saxe llega a Buenos Aires en un show único.