Julieta Prandi cruzó con todo al hijo de su ex Claudio Contardi tras la denuncia por injurias

En ese sentido, destacó con sorpresa la rapidez con la que avanzó la acusación del hijo de su ex en contraposición con su grave denuncia que llevó varios años de proceso hasta que se ordenó el juicio.

"Mi queja fue porque ese expediente se mueve a la velocidad de la luz y yo por experiencia sé que la Justicia no se mueve tan rápido. Durante cinco años esperé que se eleve a juicio mi causa, que es grave y tiene pena de cárcel. Entonces una pavada así avanza a toda velocidad, con contradicciones, y... Es llamativo", aseguró Julieta Prandi.

Y fundamentó sobre el inmueble que la enfrenta al hijo de Claudio Contardi: "Hay una conversación donde Ezequiel reconoce que ese es mi departamento y me lo quiere devolver. Después se retractó y no lo devolvió, se arrepintió de querer devolverlo. Él ahí me denuncia por injurias cuando existe esa conversación y de eso estamos hablando".

Sobre el final, en cuanto al inicio del juicio a Claudio Contardi, Prandi sentenció: "Creo en la Justicia, que va a hacer su trabajo. Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, solo que escuchen a los testigos y las pericias y que se haga Justicia. Lo esperé cinco años".

Embed

India Ortega confesó cómo se lleva con Julieta Prandi, la novia de su papá Emanuel

India Ortega vivió desde que nació hace casi veinte años rodeada de figuras del espectáculo donde su familia son un ejemplo de talento y fama.

En una entrevista al programa Puro Show (El Trece), la hija de Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil habló abiertamente sobre diferentes temas que conciernen a su famosa y tradicional familia.

“Está bien, mejor que antes, así que estamos contentos. Fue lo mejor que podía pasar. En una familia, ver a alguien mal es duro, así que lo ayudamos como cualquiera lo haría”, contó sobre la salud de su tío Martín Ortega, quién se encuentra internado en una clínica psiquiátrica.

En ese sentido, la joven recordó los problemas de salud que atravesó su madre tiempo atrás y se sinceró: “Con mi mamá fue muy difícil, pero aprendí que lo mejor que podés hacer es acompañar. No podés estar encima todo el tiempo, pero sí presente cuando te necesita”.

Y contó el buen vínculo que tiene con Julieta Prandi, novia de su papá Emanuel Ortega: “Siempre fue muy atenta conmigo, con mi hermano y con toda la familia. Se nota que quiere caer bien, ser parte. Y yo valoro eso”, destacó India.