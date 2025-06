Picante descargo de Sofi Martínez ante la bronca en Telefe por la cobertura del Mundial de Clubes: "Mentiras"

"En los aviones sin wifi suelo escribir. Y ahora lo copio y pego acá con la seguridad de que pocos lo van a leer. Es que es demasiado largo para lo que Instagram está acostumbrado. Esta vez escribo y borro más de lo habitual porque leí algunas mentiras sobre esta cobertura, pero no me quiero dejar llevar por eso", comenzó con firmeza Sofi Martínez su posteo refiriéndose a los rumores en los que estuvo envuelta de conflicto con Telefe.

sofi martinez mundial de clubes.jpg

Y sobre su labor en sí, destacó: "Me agarro entonces de la alegría que me produjo hacer lo que me gusta: hablar con los protagonistas de la historia que más disfruto contar, la del deporte. Hablé con jugadores, dt, hinchas. Me quedo, en este mundial de clubes, con la sonrisa de Russo al presentarlo, con los consejos familiares de Alan Velasco, la humildad de Merentiel mezclada con su timidez y alegría. El dolor de Lautaro Blanco".

"La profundidad de Cavani en cada respuesta, y la sinceridad de Marchesin. Los mano a mano te dan otra cosa. Y las preguntas en caliente inmediatamente post partido son siempre particulares. Ni la rosca, ni el día a día, ni el esquema, ni las titularidades me vuelven loca. Qué tienen en la cabeza y en el pecho los jugadores antes y durante un partido me deslumbra", continuó su análisis.

La periodista precisó: "Que en los comentarios de las notas algunos se arrepientan de putear a un jugador porque ahora conocen el otro lado de la historia, a mí me paga la jornada. Ese es mi primer balance. El segundo es que no hay nada mejor que estar bien rodeada. Y que cuando uno viene enroscada por cualquier cosa lo mejor es conectar con quien está con vos para salir del propio frasco. Mirar a los ojos y que te cuente sus cosas".

"En definitiva, llego a la misma conclusión siempre: lo más importante de la vida es la buena compañía, en cualquier cosa que hagas. Fue un viaje con un ambiente y una mística distinta, se sintió en el aire. Estar en el campo de juego de semejante competencia me deslumbró por completo, y fui muy consciente de eso. Qué privilegio enorme hacerlo para Telefe y Dazn", dejó en claro Sofi Martínez.

Y cerró: "PD: me hubiese encantado cubrir River, pero no fui yo quien tomó la decisión. Me asignaron Boca en grupos y volver rápido para hacer La Voz Argentina. Ahora sí. Fin".

sofi martinez descargo y balance en instagram por el mundial de clubes.jpg

Qué dijo Sofi Martínez ante los rumores de pelea con Telefe por el Mundial de Clubes

Sofí Martínez y Telefe se vieron envueltos en rumores de una dura interna por la cobertura del Mundial de Clubes en Estados Unidos por la doble cobertura que hizo la periodista con un medio internacional que habría causado gran malestar en el canal de las pelotas.

“De un día para el otro, apareció una cadena británica de fútbol y le puso la guita en euros. Entonces, Sofi le dijo a Telefe: ‘Yo voy, pero no voy a estar tan disponible para ustedes porque me pagan más ellos’”, lanzó Yanina Latorre en SQP (América Tv).

En este contexto, luego Andrea Taboada se contactó directamente con Sofía y desde Intrusos leyó la respuesta que le dio la periodista deportiva por este tema, aclarando que en Telefe estaban al tanto de la propuesta del otro canal extranjero.

“Ella me dice: ‘No entiendo por qué esta polémica. Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo. Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver’”, aclaró Sofi Martínez.