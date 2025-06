Keila reveló una terrible actitud en la final de Gran Hermano y que la pasó muy mal: "No paré de llorar"

“Me separan de los chicos y me dicen que yo tenía que ir al sum… a los chicos los llevaron a hacer las fotos para la revista Gente”, comentó molesta.

Al escuchar que se haría una foto grupal de los Power, Keila arrojó: “¿Cómo? Pero si yo soy Power y nadie me avisó… Pregunto, che, chicos, ¿van a hacer una foto de los Power?”.

Embed

Por qué Keila no estuvo en el último programa de Gran Hermano 2024

Cuando fue al lugar de la producción, le impidieron el ingreso: “Me sacan. Me dice que yo no podía… Me agarraron ataques de ansiedad, no pude ir… Estaban haciendo una foto de los Power sin una Power que está llorando en la puerta”.

Keila contó que sus compañeros intentaron defenderla, pero la producción de Gran Hermano (Telefe) no cedió: “Les dijeron: ¿La hacen o la hacen?”.

Visiblemente conmovida, recordó cómo lloró durante toda la gala: “Me vieron llorando todo el programa… Imagínense mi situación en la puerta llorando, diciendo que no podía pasar sin explicación alguna”.

Dejó en claro que, si bien ella entiende la presión del medio, lo ocurrido fue "una falta total de respeto y de empatía”. Y señaló que, a pesar de todo, no guarda rencor con sus compañeros: “Con los chicos ya está todo hablado, está todo bien… No nos van a separar”, remarcó.