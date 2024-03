Nicki Nicole rompió el silencio y habló de su separación tras la traición de Peso Pluma

Embed

“Eso es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil”, agregó.

Nicki remarcó que ella se caracteriza por ser una persona sincera y frontal, por fue ella quien blanqueó la ruptura. "Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”, sentenció.

Acusan de infiel a Nicki Nicole por un polémico video tras conocerse que Peso Pluma la engañó con otra

Semanas atrás se conoció que Nicki Nicole decidió romper su relación con Peso Pluma luego de la filtración de un video, que comprueba que el artista le fue infiel.

"Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", dijo la cantante sobre ese material.

En medio del revuelo por la supuesta infidelidad de Peso Pluma, Nicki Nicole aparece en un polémico video, que también se viralizó en las redes. En la grabación se la ve llegando a un aeropuerto, mientras es escoltada por alguien de su staff.

Algunos usuarios de detuvieron en un detalle: ese sujeto la lleva de la mano por los pasillos del aeropuerto. Cuando se da cuenta que alguien estaba filmando, la estrella de la música le suelta la mano.

“Agarra la maleta”, “No van de la mano”, “Picara Nicki, infiel”, “Lo de Peso Pluma fue una venganza entonces”, fueron algunos de los comentarios que los fans de Nicki Nicole dejaron en las redes tras ver ese video.