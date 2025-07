La picante reacción de Wanda Nara ante el viaje de la China Suárez con sus hijos

De esta manera fue que comenzó a circular la hipótesis de que habría sido Wanda quien le habría previsto a Rey el video cuestión para perjudicar a Icardi en su relación con la ex Casi Ángeles, motivo por el que ya habría dado instrucciones a sus abogadas de iniciarle acciones legales a la figura de Telefe, que en breve se pondrá al frente de una nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Vale destacar que originalmente el palito de la usuaria contra Alfano estaba referido al escándalo del tapado y sus interminables visitas a los programas de televisión luego del exabrupto de la diva de los teléfonos contra la ex Miss Siete Días, y que Wanda aprovechó para castigarla también por defender a la mujer que ella considera que es quien rompió su familia.

wanda nara mauro icardi china suarez 3.jpg

Wanda Nara arremetió contra Angie Balbiani tras la feroz denuncia de Mauro Icardi

En una reciente emisión del programa Puro Show, Pochi de Gossipeame reveló un inesperado cruce entre Wanda Nara y Angie Balbiani, luego de que la periodista comentara al aire una información que no cayó nada bien en el entorno de la mediática.

Según relató Pochi, Wanda se comunicó directamente con ella para expresar su malestar por lo que Balbiani dijo en el programa de El Trece. “Wanda se puso brava con vos. Yo le dije: ‘Acá está contando Angie que las abogadas de Mauro te van a denunciar en Argentina e Italia por el tema del video’”, contó en vivo.

La reacción de Wanda no tardó en llegar y fue contundente: “¿Con mi familia desde cuándo? ¿Le tengo que dar explicaciones a Angie? Que se ocupe de su vida. Me hicieron tantas denuncias al cohete…”, fue la respuesta que Pochi aseguró haber recibido de parte de la empresaria.

Ante la repercusión, Angie Balbiani no se quedó callada y respondió sin rodeos: “Me voy a ocupar de mi vida tanto que ahora vuelvo a casa y estoy con mis hijos”, lanzó, visiblemente incómoda por el comentario.

Su compañero de panel, Pampito, salió en su defensa: “Que no se enoje Wanda con Angie. Ella está contando una información que le dan las abogadas de Icardi, no es que está inventando nada”.

Para cerrar el tema, Angie aclaró su postura: “De hecho, me ocupo de mi vida hablando con las fuentes y viniendo a trabajar. No tengo ningún problema con Wanda. Como periodista, me pasaba que siempre se hablaba desde el lado de Wanda, y me interesaba conocer la otra versión, porque me parece justo también”.

La tensión entre ambas quedó expuesta y, según se anticipa, este cruce no será el último capítulo de la polémica.