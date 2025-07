El tremendo descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato luego de su separación y la irónica respuesta de él

Embed

Como si esto fuera poco, también reveló que le encontró comprometedores likes en las redes sociales, chats archivados en WhatsApp con su expareja y que él nunca habría organizado salida alguna. “Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno”, disparó letal.

Asimismo, La Reini se encargó de exponer incómodos momentos durante su corta convivencia, como "darte cuenta de que estabas durmiendo con la puerta de la calle abierta". “O estar durmiendo y que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después. En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”, disparó en su interminable lista de olvidables y nada románticos recuerdos.

En tanto, sobre su economía, Sofía Gonet fue completamente directa. “Era habitual que te pida la tarjeta o plata prestada, y después no te la pueda devolver”, disparó y concluyó recordando: “No vino a mi cumpleaños íntimo porque le dio paja. Y aún así me quedé”, no sin remarcar que tiene muchos mas lamentables momentos para enumerar de su relación con el hijo de Roberto Pettinato: “Esto puede seguir y seguir. Parte uno de 65”, sentenció mientras que reconoció que "con el y aún así me quedé no juzgamos al otro, nos juzgamos a nosotras mismas", haciendo un mea culpa por haber continuado la relación a pesar de todo.

La irónica respuesta de Homero Pettinato tras el filoso descargo de Sofía Gonet

Claro que tras viralizarse el tremebundo descargo de Sofía Gonet contra Homero Pettinato desde su cuenta de Tik Tok, el destinario del escandalizador mensaje recogió el guante y no dudó en responder a pura ironía y con total despreocupación.

En una cena con amigos, Pettinato se tomó con humor las palabras de la que fue novia durante siete meses. Así, a través de un video que compartió en sus Instagram Stories, se lo puede ver limpiándose las manos en el pelo de una de sus amigas, sentada junto a él, mientras le decía: “Perdón, tenía salsa, tenía salsita teriyaki en la mano”.

Su amiga, lejos de enojarse, le ofreció otro mechón de pelo para siga limpiándose, una clara chicana hacia Gonet, y Homero remató la situación pasando el mechón de pelo por su boca.

“¿Querés pedirte algo más? ¿Querés pedirte algo más de comer?“, le preguntó entonces la joven y Homero respondió con otra irónica consulta: ”¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada“.

Y como para picantear un poco más a otras de las explosivas acusaciones de su ex, el streamer disparó entre risas : "¿Querés venir a casa? Vivo con una rata". “Me muero, ¿cuánto tiene?“, fue la respuesta a puro carcajada mientras Pettinato remató jocoso: "Vivo con una ratita de un año".