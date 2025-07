La contundente aclaración de Wanda Nara tras la nueva denuncia de Mauro Icardi en su contra: "Me quiere lastimar"

Lo cierto es que frente a una usuaria que le consultó si saldría a decir algo al respecto, la mayor de las Nara respondió filosa: "No tengo necesidad que aclarar algo que es obvio y nadie va a tener pruebas de semejante acusación. En fin, sigo confiando y feliz por la respuesta de la Justicia a cada acusación falsa".

"Aclaro que NO tengo multas y jamás impedí ningún vínculo con el padre, al contrario. Dicho por las asistentes sociales en cada escrito del expediente. Lo demás es invento de quien me quiere lastimar. Soy muy feliz y eso molesta", completó refiriéndose claramente a Icardi aunque se cuidó de no nombrarlo.

Pero eso no fue todo, porque en un nuevo posteo Wanda hizo catarsis y le respondió a quienes la critican. "Envidiosos. Me quieren ver complicada pero no... No va a ser así. Yo siempre salgo win", disparó entre molesta e irónica.

Y en un tercer mensaje dejó en claro que los tribunales italianos estuvieron de su lado en esta nueva arremetida legal de expareja. "Gracias a la justicia ITALIANA. Una más", cerró tajante mientras reposteó a una fan que la apoyó haciéndole saber: "¡Una victoria mas badbitch! ¡Vamos todavía hermosa!".

TW Wanda Nara sobre la Justicia italianapor denuncia de Mauro Icardi

Las imágenes que comprueban que Wanda Nara y L-Gante siguen juntos y enamorados

Luego de unas vacaciones familiares en el sur argentino junto a sus cinco hijos, donde disfrutó de la nieve y el esquí en el Cerro Bayo, Wanda Nara volvió a armar las valijas y viajó a Mallorca, España. ¿El motivo? Visitar a L-Gante, quien se encuentra de gira por Europa acompañado de su mánager y amigos.

Aunque tanto la mediática como el cantante de cumbia 420 aseguran desde hace tiempo que su relación amorosa quedó en el pasado y que hoy los une solo una amistad, las imágenes que llegan desde el viejo continente sugieren todo lo contrario.

Desde su llegada a Mallorca, Wanda ha compartido en sus redes sociales distintos momentos de su estadía. En todas las publicaciones se la ve acompañada por Elián Valenzuela: juntos fueron a la playa, salieron a cenar, pasearon y hasta visitaron un local de videojuegos, donde incluso aprovecharon para lanzar una indirecta a Mauro Icardi, tras la filtración del video íntimo, mientras intentaban atrapar un peluche en forma de elefante.

Si bien hasta ahora se mostraban divertidos y cercanos, aunque sin gestos románticos evidentes, en las últimas horas fue Ángel de Brito quien puso fin a las especulaciones al publicar en sus stories de Instagram videos y fotos de la pareja a los abrazos, tomados de la cintura y besándose en el aeropuerto.

En medio de todo esto, se supo que una vez que L-Gante regrese a la Argentina, tendrá que resolver sus nuevos problemas con la Justicia, que lo incluyó en el registro de deudores alimentarios por no cumplir con la cuota de manutención de su hija, lo que ahora le impedirá salir del país nuevamente.