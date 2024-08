Nicolás Grosman reveló si volvería a entrar en Gran Hermano: "Me emociona pensarlo"

Recordando sus días en la competencia, Nicolás también se animó a pensar en la posibilidad de volver a entrar a la casa pero aseguró que esta vez sería de forma diferente.

“Volvería a ingresar como invitado pero no a jugar. Me parece que a mí me gustaría ingresar como lo hizo Romina o Ariel, para acompañar", reconoció.

En ese sentido, luego amplió: "Yo estuve ahí adentro, sé que por ahí para algunos no es fácil, hay momentos muy duros, y entrar a dar una mano creo que sería de las cosas más lindas que podría hacer".

"Me emociona pensarlo porque juro que me imagino en ese lugar, que cuando estaba ahí adentro tenía momentos complicados, y me hubiese encantado. La entrada de gente que por ahí te acompañaba era muy lindo, y tener la posibilidad de entrar de esa forma sería hermoso”, cerró.

Nicolás Grosman habló de su relación con Florencia y aclaró la polémica con Lucía: "Se acabó la historia"

Nicolás Grosman obtuvo el tercer puesto en la última edición de Gran Hermano (Telefe) pero el premio más importante que se llevó de la casa fue la relación que formó Florencia Regidor en sus días de convivencia.

Es por eso, que en una entrevista exclusiva con Primicias Ya, el finalista habló su vínculo con ella fuera de la casa y también se refirió a la polémica con Lucía Maidana.

“Yo creo que está claro que hoy yo estoy con Flor. Lucía es amiga y se acabó la historia. Después, obviamente, hay comentarios y cosas que pone la gente que opina porque opina”, aseguró.

De todas formas, admitió que prefiere mantenerse lejos de los escándalos y manifestó: “Yo no me meto mucho en todo lo que es salir a aclarar cosas o someterme a responder a la gente que por ahí tira mala onda. Siempre trato de por ahí de mantener en privado algunas cosas”.

“Yo estoy con Flor, me junto a comer con Rosi, está todo bien, me junto a comer con Luchi y está todo bien. Quiero que se vea de esa forma, que esté todo claro, que se sepa, y punto. Que no sea un bardo algo que no es necesario”, agregó.

Además, confesó que actualmente la relación entre ambas es buena y explicó: “Está todo bien entre ellas, por ahí son malos entendidos que se ven de afuera pero hoy nos vemos, nos juntamos y somos todos amigos. Está todo bien".

Por último, se metió de lleno en su historia con Florencia y se animó a responder si se casarían en la vida real. “Lo lindo del afuera es que conoces a todos de otra forma y como son realmente. Ahora con las semanas estamos viendo qué onda y cómo nos acomodamos, es un proceso. Estamos disfrutándolo", concluyó.