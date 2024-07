Pampita lució una sensual bikini que será tendencia el próximo verano: las fotos

Pampita bikini 1.jpg

Así, para esta ocasión Pampita eligió un traje de baño de dos piezas con estampado animal print, adelantándose así a la tendencia del próximo verano 2024/2025. Como era de esperar, en cuestión de minutos la modelo logró cosechar más de 87 mil likes en su publicación desde Instagram.

Pampita bikini 2.jpg

Claro que además pudieron leerse los más amorosos comentarios no sólo por parte de su enorme fandom, sino también de varias de sus colegas de la industria de la moda.

De esta manera, mientras que Sofía Zámolo aseguró que Pampita es una "Bomba", Marina Senuk le escribió "qué bombastic"; al tiempo que entre algunos de los otros comentarios de la gente de a pie, se leyeron comentarios como: “La más hermosa de Argentina, LATAM, el mundo y ¿por qué no? Del Universo”, “La que puede, puede” o “De grande quiero ser como vos”.

Pampita bikini 3.jpg

El conmovedor mensaje de Pampita a su hijo Beltrán por su cumpleaños: "Me salvaste la vida"

El 9 de junio pasado Pampita le dedicó unas emotivas palabras a su hijo Beltrán por su cumpleaños y compartió en las redes sociales un tierno video con distintas fotos junto al preadolescente, que este sábado cumplió 12 años.

“Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después. Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo. Si supieras, hijo, el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio", expresó la modelo.

pampita y beltrán.jpg

Y agregó: "Como dice la canción ‘Se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un círculo completo, la vida es maravillosa’”.

pampita_mensaje_beltrán.jpg

Inmediatamente, la publicación de Instagram se llenó de comentarios y de saludos de cumpleaños para Beltrán.

Benjamín Vicuña, el padre del adolescente, en tanto, escribió en su red social: “Beltrán, dueño de los silencios, un caballero antiguo, el mejor amigo del balón. Feliz cumpleaños, hijo amado”.