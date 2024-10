La palabra de Cinthia Fernández ante la versión de pelea a los gritos con Roberto Castillo en San Luis

Así las cosas, PrimiciasYa se contactó con la mamá de Charis, Bella y Francesca para conocer su versión de los hechos, quien negó de plano a pelea y apuntó picante contra el hotel que los hospedó. "No me voy a hacer cargo de una avivada de un hotel para promocionarse. Estoy con mi pareja. No nos separamos un segundo", aseguró molesta.

Al tiempo que explicó por qué ya no está alojada en el hotel en el que habría ocurrido la escandalosa pelea con el abogado. "Me fui de un hotel a otro porque conseguí un canje en Potrero de los Funes. Es un lugar espectacular. Si eso molesta qué se yo. No voy a andar aclarando huevadas. No es mi problema", disparó picante.

En tanto, Cinthia Fernández insistió en remarcar el buen momento que atraviesa junto al abogado que logró resolver su histórica disputa legal con el padre de sus hijas, Matías Defederico. "Jamás ninguno de los dos dejó de subir nada [a las redes], más felices no podemos estar".

Por último, Cinthia volvió a insistir y a querer demostrar que con Roberto Castillo todo está en orden. "Posta estoy feliz y se me nota. Mas no te puedo decir. ¿Te pensás que lo acompañaría a las 8 de la mañana a un penal, que le dedicaría algo, que sonreiría? Qué se yo...", concluyó ya más serena.

cinthia fernandez roberto castillo.jpg

El particular video de Cinthia Fernández y Roberto Castillo en medio de una fuerte pelea en San Luis

En las últimas horas se conoció un conflicto que habrían tenido Cinthia Fernández y Roberto Castillo en medio de su viaje a San Luis con una tensa discusión en la habitación del hotel donde se hospedaban. Al parecer, ella se habría retirado del lugar muy enojada en un taxi y luego de unos minutos regresó y luego una charla con su pareja se calmaron los ánimos.

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, la panelista compartió un romántico video donde da cuenta que ese pequeño conflicto quedó solucionado.

"Desde otras vidas, desde otras galaxia, desde siempre ya te amaba", fue el mensaje que subió Cinthia Fernández en Instagram donde se la ve junto al abogado abrazados y besándose sobre un muelle y con un paisaje soñado detrás desde Potrero de los Funes y con el cielo totalmente cubierto de nubes.

Por su parte, el abogado, que venía de separarse de Daniela Vera Fontana, y con quien tiene dos hijas, Olivia y Helena, subió a Instagram una foto de los dos y agregó: "El amor de mi vida".

Cinthia eligió la canción de Lady Gaga I'll Never Love Again para ambientar el romántico video con el que parecen haberle puesto punto final a la tensión que habrían vivido durante el viaje.