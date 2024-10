"Está vivo y con un hombre": el chat que cambia la investigación de Loan

La clave en los chats: ¿dónde está Loan y quién es el hombre mencionado?

Los mensajes que protagonizan este nuevo giro en la causa fueron intercambiados entre Camila Núñez y una persona de nombre Abigail, supuestamente un familiar cercano. Este diálogo hace referencia directa a un tal Pérez, quien, según los mensajes, tendría información crucial sobre el paradero de Loan y estaría vinculado a un misterioso hombre con quien el niño estaría en estos momentos.

En otro fragmento del chat, se menciona que Pérez estaría buscando negociar con el fiscal encargado del caso: “Dijo que quería negociar con el fiscal”, relata uno de los mensajes. Esta declaración ha encendido las alarmas, ya que podría implicar que alguien está reteniendo al niño y ofreciendo información a cambio de alguna concesión. La figura de Pérez se convierte, por lo tanto, en un eje central de la investigación, y la policía y la justicia ya están profundizando en su posible conexión con los hechos.

El papel de María Victoria Caillava en el encubrimiento

Otro nombre que aparece vinculado a este entramado es el de María Victoria Caillava, quien, según el expediente, estaría implicada en encubrir la desaparición del niño. En los chats filtrados, Abigail menciona a Caillava y la acusa directamente: “Ojalá tenga piedad de lo que hizo”, dice, insinuando que la mujer podría estar ocultando información vital o incluso ser parte de un plan para evitar que se conozca el paradero de Loan.

El caso sigue generando más preguntas que respuestas, y la figura de Caillava es otra de las piezas que las autoridades están evaluando de cerca. Su posible rol en el encubrimiento podría añadir una nueva capa de complejidad a una investigación que ya lleva más de tres meses sin avances definitivos.

Los últimos momentos conocidos de Loan

El último avistamiento de Loan data del 13 de junio, hace más de 100 días, cuando fue visto en compañía de su tío Antonio Benítez, en una zona de naranjales cercana al monte de Paraje Algarrobal. Ese día, según los testimonios recogidos en la causa, el niño estaba jugando con otras niñas en los alrededores. En un momento clave, una de las niñas supuestamente gritó: “Tío, Loan se está yendo”, lo que marcaría el momento exacto en el que el niño fue visto por última vez. Este testimonio, que también está registrado en un audio presentado en el expediente, ha sido uno de los pilares de la investigación, aunque hasta ahora no había ofrecido suficientes pistas para encontrar al niño.

La nueva información revelada en los chats parece sugerir que Loan no se perdió accidentalmente en el monte, como inicialmente se pensaba, sino que podría haber sido llevado por un hombre, cuya identidad aún no se ha determinado. El abogado de la familia, Marcelo Hanson, quien representa a los padres del niño, sigue manteniendo la postura de que se trata de un secuestro y no de un simple extravío.

La conexión con el matrimonio Millapi y Ramírez

Otra de las líneas de investigación más importantes que se está siguiendo tiene que ver con un matrimonio que estuvo presente el día de la desaparición. Se trata de Millapi y Ramírez, quienes estaban en los naranjales junto a Antonio Benítez cuando Loan desapareció. Según explicó el abogado Hanson, los peritajes a los teléfonos de los involucrados, especialmente el de Camila Núñez, han sido clave para obtener información nueva y entender lo que realmente sucedió ese día.

Hanson ha declarado que el análisis de los peritajes es una de las fuentes más importantes de pruebas que han obtenido hasta ahora, y que gracias a ellos se han descubierto las comunicaciones entre Camila y Abigail, que mencionan a Pérez y al misterioso hombre que tendría a Loan. Además, el abogado ha adelantado que en los próximos días podrían producirse más detenciones en relación con el caso.

Nuevas detenciones a la vista: Camila y Macarena bajo la lupa

El abogado de la familia Peña también ha señalado que tanto Camila como Macarena, otra de las personas que habría estado en contacto cercano con Loan en los días previos a su desaparición, saben más de lo que han dicho hasta ahora. Hanson aseguró que ambas mujeres habrían estado presentes en momentos clave del día en que Loan fue visto por última vez y que sus declaraciones podrían ser fundamentales para desentrañar el misterio de su paradero.

“Estamos convencidos de que estas personas conocen más detalles de lo que han declarado hasta el momento”, afirmó el abogado. Este tipo de afirmaciones no han hecho más que incrementar la presión sobre las dos mujeres, quienes podrían enfrentar nuevas acusaciones si se comprueba que han ocultado información relevante para la investigación.

¿Qué pasará ahora en la investigación?

Con la nueva evidencia de los chats y la posible implicación de más personas, la causa de Loan parece entrar en una etapa decisiva. Las autoridades judiciales y policiales continúan trabajando para encontrar al niño, mientras que la familia mantiene la esperanza de que la revelación de estos chats sea la pieza que faltaba para dar un giro al caso.