Por qué Natalia Oreiro y Guillermo Francella evitaron saludarse en los Martín Fierro de Cine: el video

En la transmisión en vivo de América TV se notó como en un momento Francella estaba hablando con Gimena Accardi y Ángel de Brito acompañado de Soledad Silveyra.

En un momento, el actor observa que Natalia Oreiro se aproximaba a charlar y él repentinamente abandona la escena. La uruguaya llegó y saludó a Solita y los anfitriones de la alfombra roja, algo que fue advertido en el ciclo Desayuno Americano que conduce Pamela David. Se desconoce si antes o después mantuvieron algún tipo de diálogo.

"Natalia Oreiro hace un ingreso al móvil y fue directo a Solita, como que Guillermo sale incómodo", se precisó en el ciclo mañanero de América, donde se mostró ese particular momento al aire de aparente tensión entre los actores quienes compartieron protagónico en la película Un argentino en Nueva York, 1998.

Se sabe que ambos mantienen posturas políticas distintas. Durante el evento, al subir al escenario, Oreiro lanzó: "Las personas que piensan de forma individual no piensan que la salida es colectiva".

Por su parte, Guillermo Francella optó por no entrar en ningún tipo de discurso político y agradeció el cariño y apoyo de la gente: "Quisiera fundamentalmente dedicar esta distinción al público que me ha acompañado durante toda mi vida con absoluta fidelidad, alentando, desde el primer día que me convertí en actor", destacó.

Guillermo Francella se llevó el Oro del Martín Fierro de Cine 2024: "Hermosa noche, ¿verdad?"

Minutos después de quedarse con el Premio Martín Fierro de Cine 2024 como mejor actor de serie por su labor en El Encargado, Disney +, Guillermo Francella se terminó llevando la estatuilla más preciada: la de oro.

"Hermosa noche, ¿verdad?", comenzó su discurso el actor protagonista de las tres exitosas temporadas de El Encargado haciendo alusión a su popular frase que todos conocen.

Y luego siguió: "Es una hermosa noche para mí, esta fantástica distinción... Ojalá que perdure durante muchísimos años", dijo el artista al recibir el último premio de la noche en la Usina del Arte y felicitando a Luis Ventura, presidente de APTRA, por el evento.

"Me sentí muy feliz, el estado de ánimo cuando uno es reconocido es gratificante", agregó el destacado actor que interpreta en la serie a Eliseo Basurto visiblemente orgulloso por el premio recibido.

Y Francella cerró su breve discurso con la estatuilla de oro en su mano: "Siento que he trabajado con todos los compañeros (observando a los presentes en la Usina del Arte) y esto es un mimo al corazón, muchísimas gracias".

Así, apenas pasadas la 1 AM, se dio por finalizada la exitosa transmisión en vivo de los Martín Fierro de Cine por la pantalla de América Tv, que contó con la conducción de Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña.