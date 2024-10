Netflix: la nueva película recién estrenada que ya es la más vista en Argentina.

La película detalla, con una perspectiva aterradora, la lucha de Iris por escapar y sobrevivir en una carrera contra el tiempo. A medida que pasan los minutos, el cuerpo de Iris comienza a fallarle: primero pierde sensibilidad en las manos y luego sus piernas también se ven afectadas, dejándola cada vez más indefensa. Esta carrera a contrarreloj para conseguir ayuda transforma la narrativa en una intensa secuencia de momentos claustrofóbicos y angustiantes, donde el espectador experimenta cada segundo de tensión junto a la protagonista.

Diseño sin título (9).jpg (Foto: Netflix)

Los responsables detrás de "No te muevas"

No te muevas es una producción de alto impacto que cuenta con el respaldo de Sam Raimi, aclamado productor conocido por éxitos como Evil Dead y Spider-Man. Raimi aporta su característico estilo visual y narrativo, que combina terror con suspenso, generando una experiencia cinematográfica inmersiva.

En el papel de Iris encontramos a Kelsey Asbille, conocida por su trabajo en Yellowstone, y como Richard está Finn Wittrock, quien ha destacado en series de terror como American Horror Story. A ellos se suman Moray Treadwell y Daniel Francis, en un reparto que intensifica la experiencia de ver a la protagonista enfrentar los efectos de la parálisis progresiva y el miedo a quedar completamente indefensa.

La dirección está a cargo de Brian Netto y Adam Schindler, quienes logran construir una atmósfera sofocante donde la desesperación y el suspenso son constantes. El guion fue desarrollado por T.J. Cimfel y David White, quienes plasman en la pantalla un viaje inquietante y lleno de adrenalina que capta la atención del espectador desde el primer minuto.

Embed

No te muevas: un thriller recomendado en Netflix

Si te gustan los thrillers psicológicos con un componente de terror, No te muevas es una película que no podés dejar pasar. Con una duración compacta de 85 minutos, el filme no da respiro, llevando al espectador por una montaña rusa de emociones que culmina en un final impactante. La producción logra, a través de una puesta en escena minimalista, intensificar el miedo y la desesperación de una forma pocas veces vista.

Con una calidad de producción y un elenco comprometido, la película de Netflix ha conseguido mantener a la audiencia atrapada en cada momento, logrando que la experiencia sea única y altamente recomendable para quienes disfrutan de películas de terror psicológico y suspenso extremo.