Salió a la luz una horrible interna familiar de Benjamín Vicuña: "Nunca la quiso"

Pero inesperadamente cuando Gutiérrez se refirió a la relación que Pampita mantiene con Isabel, la mamá de Benjamín Vicuña, aseguró que "se llevan muy bien y cada vez que viene, pasan mucho tiempo juntas en el campo que Isabel tiene aquí. Se quieren mucho", al tiempo que remarcó: "No así con la China Suárez".

En ese mismo instante, la periodista aclaró que en la separación de Carolina y Benjamín nunca hubo problemas de dinero, algo que sí ocurrió con la China. "La madre de Benjamín nunca la quiso a Eugenia Suárez. No tenían una buena relación", aseguró contundente exponiendo así una interna familiar que alguna vez se comentó en Argentina, pero que tanto Benjamín como Eugenia han desmentido siempre.

Así se desprende que Isabel Luco nunca aprobó la relación de su hijo con la China Suárez, e incluso se dice que Benjamín habría tenido que intervenir más de una vez entre ellas. En tanto, la periodista chilena concluyó revelando sobre Eugenia: "Acá la trajeron a un programa de talentos como jurado. Fue como 'la nueva novia de Benjamín' pero no pasó más que eso. En Chile son más bien team Pampita".

Benjamín Vicuña habló de una posible vuelta con Pampita en medio de su crisis con Roberto García Moritán

Está claro que la bomba de la semana pasada en materia de farándula fue la crisis y separación de Pampita y Roberto García Moritán, en medio de múltiples versiones de desgaste así como también de infidelidades por parte del actual funcionario porteño. Y una palabra más que autorizada para hablar del tema, sin duda es Benjamín Vicuña, ex de la modelo.

Y si bien en un primer momento cuando fue abordado por la prensa para conocer su opinión respecto de la situación que atraviesa madre de sus hijos mayores evitó hablar del conflicto, que de alguna manera lo salpica, en las últimas horas sí optó por explicar su postura y cuáles son sus deseos para con Carolina y Moritán.

"Ayer me vinieron a preguntar lo mismo y les digo lo que ya dije. Primero, no me gusta mucho opinar. Les deseo lo mejor si están atravesando un momento que pueden tener como cualquier pareja, son momentos difíciles. Somos una familia. Doy fe de que todos queremos lo mejor. La mejor con Rober, la mejor con Carolina", expresó de entrada frente a las cámaras de LAM (América TV) y antes de que el cronista llegase a plantear el tema.

En tanto, sobre aquellas palabras del chileno en la entrega de los premios Martín Fierro del año pasado, cuando le dedicó el premio al amor y los hijos que le dio la Argentina, al relacionarlo con la actual crisis de su ex, Vicuña aseguró que eso "es un montón. Lo de los Martín Fierro se habló", y afirmó serio que hoy eso es sólo una anécdota al señalar que "fue un furcio".

"Hoy estoy en pareja, le debo respeto a mi novia. Estoy súper bien, así que me parece que es un montón todo", sumó firme en un intento por terminar con las especulaciones que señalan sus palabra de alguna manera como la raíz de la debacle matrimonial de Pampita y Roberto García Moritán.

Y por último, sobre el matcheo que sobrevuela nuevamente en las redes acerca de una posible vuelta del chileno con la modelo, una vez más Benjamín Vicuña fue claro. "Uno no se puede hacer cargo y eso no es real. Es Twitter, las redes sociales, incluso tu programa, el teatro... Muchas cosas no son reales. La vida real pasa por otro lugar", sentenció firme negando de plano cualquier tipo de segunda vuelta con la madre de sus hijos más grandes.