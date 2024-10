Kennys Palacios mandó al frente a Gastón Edul y reveló con quién sale realmente

Embed

"Se ha armado una parejita, está confirmado. Se trata de Gastón Edul y Cande Molfese. Él es un pilluelo. Gastón Edul tiró, tiró y picó a Cande Molfese", confió pícaro el estilista de visita en A la Barbarossa junto a Marcos Milincovik, de cara al repechaje del lunes próximo donde se estima que al menos tres eliminados podrían regresar a la competencia.

Fue allí que Kennys detalló que "el romance comenzó cuando ambos tomaban clases a solas, practicaban los dulces en el departamento de Cande, los postres. También es verdad que se fueron juntos de una fiesta, quisieron despistar y no pudieron". Al tiempo que Milincovik coincidió con Palacios y recordó cómplice: "Vi muchos mimos, muchas cositas lindas, mucha dulzura... Una vez me dejaron pagando para irse entre ellos, me dejaron solo".

Cande Molfese y Gastón Edul - Bake Off Famosos

Se filtró el nombre del participante que volverá a Bake Off Famosos en el repechaje

El próximo lunes 28 de octubre Bake Off Famosos (Telefe) reunirá a los ex participantes de esta temporada para una gala de repechaje. Sin embargo, en las redes se filtró quién sería el elegido para volver a la competencia.

Aunque hasta el momento el canal no confirmó cuántos serán los participantes que tengan una segunda oportunidad en la competencia, se cree que serían tres.

Entre los competidores del repechaje, se encuentran: Karina Jelinek, Gastón Edul, Ángela Leiva, Camila Homs, Nacho Elizalde, Andrea del Boca, Javier Calamaro y Marcos Milinkovic.

Gastón Edul vuelve a Bake Off

Así las cosas, en las últimas horas el estilista de la conductora Wanda Nara, Kennys Palacios, publicó una foto deseándole feliz cumpleaños al jurado Damián Betular, y un detalle entre los participantes del fondo no pasó desapercibido para los fanáticos.

Y es que en la imagen, se lo puede ver al periodista Gastón Edul llevando el clásico delantal blanco de la competencia, lo cual indicaría que logró pasar el repechaje y está nuevamente en las grabaciones del programa.