Diego Esteves quebró en llanto al narrar su conmovedora historia familiar

Diego Esteves recordó que su madre enamoró de un brasileño durante el Mundial del '78 y se mudó a Río de Janeiro: "Mi mamá se va Brasil y yo nazco en el año 82. Ella, cansada de las ausencia de mi viejo, que era periodista y viajaba mucho, decide venir a la Argentina. Y no sé cómo logra una autorización de un juez y me sacó del país. Yo tenía 2 años y me acuerdo que cruzamos por Paraguay".

"Mi padre era un tipo conflictivo con los vínculos, pero se enfureció mucho. No es que no tenía un vínculo. Yo era su segundo hijo y el único con el que había tenido una relación tan cercana", siguió.

El panelista mencionó que sus abuelas tuvieron un rol clave en su historia: "Mi padre movió sus contactos y quería iniciar un juico contra el juez que autorizó mi salida del país. Mi abuela intervino y le dice: 'está en buenas manos, dejalo con su mamá, que es el mejor lugar donde puede estar, vamos a ver la manera de que lo puedas ver'. Mis abuelas venían de Brasil a buscarme y yo viajaba para ver a mi papá. Siempre lo vi poco, pero tuve un vínculo inmejorable".

Emocionado, Diego Esteves señaló que no entiende la ausencia de Tomás Costantini en la vida de su hijo. "Mi abuela se murió pidiéndole a mi viejo: 'vos le tenés que comprar una casa en Argentina'. Teníamos una vida de clase media y no nos faltó nada, pero alquilábamos y llegábamos justo a fin de mes. Mi viejo un día, aprovechando las vicisitudes de la economía argentina, nos compró una casa y tuvimos nuestro techo. Tuve un papá. Poco tiempo. Y siempre digo: importa más la calidad que la cantidad de tiempo compartido", concluyó.

Quién es Oliver Quiroz, el movilero estrella de A la tarde: aquí su increíble historia de superación

Sin duda, actualmente Oliver Quiroz es el movilero estrella de A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco en las tardes de América TV, donde se ganó el apodo de "el pitbull" del ciclo por la infinidad de exclusivas logradas a fuerza de guardias y coraje a la hora de enfrentar a los famosos en los momentos más complicados de sus vidas.

Tal es el caso de Wanda Nara, Pampita, Roberto García Moritán o hasta su madre Lucila Fernández Llanos, quien hizo aquella polémicas declaraciones ninguneando el noviazgo de cinco años de su hijo con Camila Velasco 15 años atrás, lo que desató la furia de su mamá, la abogada cordobesa María Eugenia Zorzenón.

Lo cierto es que este joven periodista de tan sólo 27 años trae con él una verdadera historia de superación y persistencia. Oriundo de Chiclayo, ciudad al norte de Perú, Oliver vino a Argentina junto a su mamá a los 9 años allá por abril de 2006, mientras que su papá lo hizo tiempo después al igual que sus hermanos.

Y si bien siempre se sintió atraído por la televisión y los programas de espectáculos, en un principio sólo era sueño para él. "Siempre quise estudiar periodismo sabiendo que esa era mi vocación, si bien probé otras carreras como la de contador o sociología porque mi familia no veía al periodismo como una carrera que me aportase estabilidad", confió a PrimiciasYa.

Hasta que por fin en 2020 se animó a estudiar periodismo en la escuela ÉTER, donde se recibió con las mejores calificaciones e inmediatamente comenzó a incursionar en el medio. "Empecé a hacer unas prácticas con amigos en una radio por internet en Palermo, hice pasantías en Radio Late, hasta que en febrero de 2023 me llamaron para cubrir el puesto de asistente de producción en el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine", recordó.

Tras pasar por diferentes roles -desde edición o jefe de piso-, y con la ida de Barbieri al Trece, Oliver llegó a ser el productor ejecutivo de Yuyito González en Empezar el día, su sucesora en la señal de cable.

La llegada de Oliver Quiroz al ciclo de América TV, A la tarde: un sueño cumplido

Pero como sabía que lo suyo estaba con el micrófono en mano, Oliver siguió abriendo puertas hasta llegar al móvil de América. "Así, en abril de este año tuve la propuesta de A la tarde para sumarme como cronista, así que hice el casting y a los pocos días estaba al aire en el programa de Karina Mazzocco, lo que fue tocar el cielo con las manos literalmente", confió orgulloso el periodista.

Así, a la hora de graficar sus sensaciones cuando se pone como objetivo lograr declaraciones de determinado personaje, Quiroz es más que claro: "Siento mucha adrenalina en esos momentos, porque generalmente son notas difíciles de conseguir". "Por ejemplo, Pampita durante los días que no salía de su casa cuando explotó la noticia de su separación, o que era muy difícil encontrarla porque había suspendido su agenda de actividades, siempre se maneja una adrenalina y unos nervios importantes. Y más grande aún es cuando sabés que puede llegar a salir", confesó.

Claro que lo suyo, remarca especialmente, es un trabajo en equipo junto a su camarógrafo, Fernando Quinteros. "Él también es como un productor con quien voy charlando antes de hacer las entrevistas o las guardias: por dónde encarla, qué pasos tomar o qué resguardos tener". Al tiempo que afirmó que "trabajar con él a al par, me da mucha seguridad a la hora de encarar las notas en las que hay que enfrentar a los protagonistas del momento en situaciones sensibles".

Asimismo, sobre su explosión en A la tarde, donde incluso los panelistas del envío lo apodaron "el pitbull" al aire a modo de metáfora de su meticuloso trabajo periodístico al afirmar que cuando él "agarra la presa, no la suelta", Oliver asegura que antes de desembarcar en el ciclo de América ya era fan del programa, y hasta confiesa que siempre se "visibilizó" allí aunque creía que no pasaría de un ser un hermoso sueño.

Pero ya con su anhelo hecho realidad, hoy el joven periodista no tiene más que palabras de cariño y camaradería para con sus compañeros: "Son un equipo sumamente generoso, que te aconseja, te apoya y te enseña"; así como destacó: "Con Karina tengo una excelente relación, es una gran compañera que te rema todo, te da seguridad, te da la confianza y el espacio de su programa, en el que también te hace parte de él".

"Para mí es un orgullo, una satisfacción, ser parte de A la tarde. Además, con todo el panel fui construyendo muy buena relación, incluso fuera del aire, porque hasta me tiran tips para encarar a ciertos personajes", concluyó la revelación en materia movilera de la televisión abierta de este 2024.