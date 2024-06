La sorpresiva respuesta de Pampita a Luciano Castro tras contar que seguía enojado con ella

Luciano Castro enojado con Pampita -captura Noche al Dente.jpg

Así las cosas, entrevistada por Intrusos, Pampita recogió el guante y se hizo cargo del errado comentario que tanto incomodó a Luciano como también a su entonces pareja, Sabrina Rojas.

“¿Cómo hacés para convencerlo a Luciano Castro para que deje de estar enojado por los comentarios que hiciste en tu programa?”, le consultó el periodista de América frente a lo cual Pampita preguntó asombrada: “¿Sigue enojado?”, en un intento por evitar el tema.

Pampita - Claro que me arrepentí - sobre Luciano Castro - captura Intrusos.jpg

Pero inmediatamente aseguró: “La vida ya nos va a encontrar y se lo podré decir en persona, no hay ningún problema”. En tanto, admitió su arrepentimiento por aquel comentario desafortunado. "Uno tiene que cambiar la cabeza. Y a veces esos tropiezos hacen que uno aprenda sobre el camino, Hay que tener la cabeza abierta y decir: ‘Sí, puedo ser mejor, puedo hacer las cosas mejor’", confió.

Al tiempo que concluyó reflexiva: “La televisión ha cambiado, nosotros hemos cambiado, pero es evidente que nos falta mucho, todavía”.

Embed

Pampita reveló su principal motivo de discordia con Roberto García Moritán: "Estamos en esa encrucijada"

Pampita y Roberto García Moritán se muestran cada vez más enamorados, pero este viernes la modelo sorprendió en una nota con Socios del Espectáculo (El Trece) al revelar una fuerte interna en la pareja sobre la posibilidad de agrandar la familia.

“Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí pregúntame que yo siempre voy a decir que si tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar”, aseguró la modelo al ser consultada por este tema.

Embed

Acto seguido, el político se sumo a la nota y dio su versión. “Quiero pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia. ¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?”, sostuvo.

Y agregó: “Hay que elegir bien los momentos. Nosotros somos padres muy presentes, muy ocupados también y es difícil darle el tiempo que se merece a cada uno, son muchos. Con distintas edades, problemáticas, es un gran desafío familiar”.

“Con Anita estarían cerca de la edad…”, insinuó la notera. Inmediatamente Pampita le dio derecha y deslizó: “¡Es lo que yo le digo! Dos se crían juntos y ya está. Pero no lo logró convencer”. "Puede ser...no descarto nada", cerró Moritán.