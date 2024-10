La increíble fiesta de cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda Nara, con temática de Hello Kitty: las fotos

"Feliz cumpleaños, Isabella, sos una bendición en nuestras vidas, la nena más dulce y generosa. Te amo con todo mi corazón, mamá", escribió Wanda en una publicación de Instagram con varias imágenes de la deslumbrante fiesta.

Por su parte, Mauro Icardi también le dedicó unas tiernas palabras a su hija: "Celebramos otro año de tu vida y no puedo evitar sentirme tan feliz y orgulloso por el amor que siento por vos. Sos la más chiquita de la casa, pero tu presencia ilumina cada rincón con una luz inmensa, llena de alegría y ternura. Desde el momento en que llegaste a nuestras vidas, llenaste nuestros días de risas y momentos inolvidables que quedarán por siempre en lo más profundo de mi corazón".

"Sos una niña tan valiente, dulce y llena de vida. Cada día, me enseñás a ver el mundo con ojos nuevos, a encontrar la belleza en lo simple y a no dejar nunca de soñar. Me maravilla tu capacidad para convertir lo ordinario en algo extraordinario con solo una sonrisa, una mirada traviesa o tantas palabras correctas en el momento justo. En este día especial, quiero desearte toda la felicidad del mundo. Que sigas creciendo con esa chispa que te hace única, con esa curiosidad por descubrir y esa risa contagiosa que me llena el alma de alegría. Siempre estaré a tu lado, para apoyarte, guiarte y amarte incondicionalmente, hoy y siempre", cerró el futbolista.

Wanda Nara acorraló a Callejero Fino y su novia con una íntima pregunta en Bake Off Famosos

Jésica Belén, novia de Callejero Fino, estuvo como invitada a Bake Off Famosos, Telefe, junto a otros familiares de los participantes del reality gastronómico y Wanda Nara incomodó a la pareja con una picante pregunta.

"Cuánto hielo Calle, ¿son una pareja fogosa'", les consultó la conductora al ver cantidad de hielo que estaban utilizando. A lo que el cantante reaccionó entre risas luego: "¡Pará, Wanda! ¿Qué te pinta paparazzi? ¡Querés saber todo!".

"Yo sólo pensé que venía a hacer una torta", dijo la novia del cantante. Luego, mientras seguían con la preparación del plato, Wanda incomodó a la pareja al preguntarle cómo fue la preparación de la boda, dando por seguro que habían dado el sí.

"Todavía no nos casamos", respondió ella. "¿Cómo que todavía no hubo boda?", retrucó la animadora. Y el cantante explicó por qué aún no formalizaron el vínculo con el casamiento: "No, tenemos muchísimos planes juntos antes de casarnos. Aparte, cuando me case quiero tenerla toda".

"¿Y qué tiene que ver? ¡Te podes hacer una fiesta con todos los shows que haces!", le marcó Wanda Nara. Pero el artista musical insistió en la razón por la cual aún no hubo boda: "Ella (Jésica) se merece una fiesta de verdad".

"Que no te chamuye y si te pidió casamiento, que lo haga", le dijo sonriendo Wanda Nara a la novia del cantante y ella le garantizó que él es un hombre de palabra.