La palabra de Susana Giménez sobre su despedida definitiva de la televisión y enojo con su producción

Sin embargo, según se dijo, Susana podría despedirse de la televisión argentina antes de lo esperado. “Es una decisión fuerte, pero ha estado al frente del programa durante muchos años", dijo De Brito. "Lo comenta en cada entrevista que da. Es una posibilidad; si se concreta, se concretará”, agregó luego.

Luego, De Brito dio a conocer los planes que las autoridades del canal de las pelotas tienen para la conductora durante 2025 en la pantalla chica. Lo cierto es que a través de un enigmático el conductor de América TV había adelantado que Susana se despedía de manera definitiva de su programa tradicional, para luego confirmar que ya tiene contrato firmado con el canal de las pelotitas para el próximo año.

“Les conté esta semana que Susana se despedía de su programa para siempre. Lo que no conté, es que hará tele pero de otra manera. El año que viene hará tele pero con formatos, desaparece el living, la tribuna y hará programas de juegos”, confirmó el periodista.

Al tiempo que detalló: “Estuvieron evaluando que el formato de 'Salven los Millones', rinde muy bien en los números y comercialmente. Así que el año que viene Susana tiene contrato con Telefe para conducir formatos”.

También se dio la versión de que la animadora estaría enojada con su producción por algunos errores que se han cometido al aire con los contenidos de su ciclo.

Este domingo, antes de hacer su clásico programa, Susana aclaró que "no estoy enojada con nadie, siempre se dicen cosas y yo no salgo a desmentir todo lo que se dice. Estoy muy feliz y el canal está muy contento con mi programa", confió la diva con PrimiciasYa. Por último, sobre la versión de que se retirará de la tele como hizo en el teatro, aclaró: "No pienso en eso y nada de eso".

Susana Giménez_.jpg

Se conoció la exorbitante cifra que tendría que pagar Susana Giménez para entrevistar a Shakira

Este martes, en Entrometidos (Net TV), el conductor Carlos Monti habló con el periodista Gustavo Descalzi, quien reveló que a Susana Giménez le gustaría tener en su programa a la cantante Shakira.

“Conversación, Susana quiere tener una figura internacional", comenzó diciendo Descalzi a modo de enigmático. "Estoy hablando de una artista internacional que es la imagen de una importante empresa de viajes", siguió.

"Susana la quiere tener sí o sí, y parece que la empresa internacional banca la movida. Están viendo si lo hacen vía satélite", agregó. Inmediatamente Monti y los panelistas adivinaron que se trataba de la cantante colombiana.

"Susana quiere que esté en el piso y que haga el show. Y la movida de traerla en un avión privado, solamente, sin hablar de cachet ni nada, cuesta 250 lucas”, reveló Descalzi.

“Quizás para esta empresa que se encarga de los vuelos y demás, tomando en cuenta la repercusión en América que tiene el programa de Susana y teniendo en cuenta que en marzo está previsto la serie de shows de Shakira en la República Argentina, quizás se alianzan y hacen un fondo común y la traen junto con Telefe”, opinó Monti sobre la posible entrevista.

“El canal quiere ser sponsor de la cantante. Están negociando eso. Eso viene muy avanzado y es posible que se concrete. Les digo porque esto es de las últimas horas. Ella además quiere otro artista internacional que vive en Miami, que también están viendo de qué manera traerlo. Es decir, Susana quiere apuntar muy alto. Yo no sé si está sintiendo que puede ser esta su última temporada”, detalló Descalzi.