Natalia Oreiro reveló la fuerte razón por la que no eligió un look muy ostentonso en los Premios Martín Fierro de Cine

"Me vestí yo. Fue un tema la elección del vestuario, debo de agradecerle mucho a Pablo Ramírez, que me hizo un vestido increíble. Este lo diseñé yo y me lo realizó Manuel González", dijo la artista al encontrarse con Guido Záffora.

Embed

Y continuó: "Pero bueno, era para mí una decisión qué ponerme porque es una noche muy especial. Quería enaltecer estos premios que se hacen por primera vez, pero al mismo tiempo entendiendo que es un momento de la realidad de toda la Argentina un poco complicada y entonces quería algo sencillo".

"Es ambiguo celebrar algo que escasea. Agradezco que también hayan puesto a las series en estos premios y ojalá que el año que viene tengamos también la posibilidad de celebrar estos galardones con muchas películas. Sabemos que va a ser difícil, que el año que viene podamos tener películas", dejó en claro su postura Natalia Oreiro.

Y cerró: "Como actriz deseo que también podamos ver las películas en las salas. De eso se trata. El cine para un pueblo es la memoria, ¿no? Y una alegría a la gente también".

natalia oreiro.jpg

Encendido discurso de Luis Ventura en los Premios Martín Fierro de Cine: "¿Querían ficción? ¡Premiemos la ficción!"

Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña abrieron la ceremonia de los Premios Martin Fierro de Cine 2024 en un evento transmitido en vivo por América Tv desde la Usina del Arte.

"Bienvenidos a esta gran gala", dijo Mariana Fabbiani. A lo que Vicuña exclamó al ingresar por las escaleras: "¡Qué linda noche por Dios!". "26 ternas, más de 100 nominados", adelantó la conductora.

Luego, llegó el turno de las clásicas palabras de Luis Ventura, presidente de APTRA, para dar comienzo a esta primera entrega para distinguir al cine.

"Gracias a ustedes que son los que mantienen vivo la llama de los actores. Somos actores, queremos actuar, bueno, nosotros queríamos premiarlos", dijo el periodista.

Y añadió: "La reflexión que hice afuera fue: ¿Cuánto tiempo los actores películas nos dieron de comer a los periodistas y los medios? Entonces llegó el momento de interactuar".

"¿Querían ficción? Premiemos la ficción y la ficción son ustedes. Hagamos, construyamos, ustedes son la verdad. Queremos actores y ver películas, pantalla grande y pantalla chica, por eso estamos acá", concluyó con mucha energía Luis Ventura feliz por la gran cantidad de figuras presentes en el evento.