Premios María Guerrero: nominan a Gianluca Zonzini como actor revelación por Crater

La nominación le llega a este versátil artista tras interpretar en cine roles comprometidos en las películas "Bajo Naranja", junto a Sofía Gala y Vera Spinetta, y en la película "Nahir", junto a Valentina Zenére, Mónica Antonopolus y Nacho Gadano, entre otras.

Así mismo viene de participar en ficciones internacionales tales como la serie inglesa "Riviera", la serie española "Limbo" y la argentina "Ringo" sobre la vida del pugilista Oscar Bonavena, entre otras.

En teatro actuó en obras de contenido provocador y profundo como "Malviaje", "Diarios del Odio" y "La mujer Barbuda.

En TV, además de una nutrida participación en ficciones, fue parte de "El Mentor" el programa de la TV Pública bajo la dirección y guión de Charles Mc Dougal quien dirigiera tanques de ficción de la talla de "House Of Cards" y "Sex and the city".