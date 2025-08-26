Premios María Guerrero: nominan a Gianluca Zonzini como actor revelación por Crater

Este próximo 17 de septiembre en el Teatro Nacional Cervantes se brindaran los prestigiosos Premios María Guerrero al Teatro Nacional desarrollado durante la agenda cultural de 2024.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Este próximo 17 de septiembre en el Teatro Nacional Cervantes se brindaran los prestigiosos Premios María Guerrero al Teatro Nacional desarrollado durante la agenda cultural de 2024.
Quien ha sido nominado como "Actor Revelación" es Gianluca Zonzini quien con una vasta carrera en cine y televisión protagonizó, junto a la magistral Leticia Mazur, una de las obras más aplaudidas de la cartelera porteña. "Cráter" es el recorrido de dos viajantes del tiempo que llegan al mismo lugar desde donde partieron y se preguntan ¿Cuál es el límite de la experiencia? Una cicatriz, una abertura. Reversible pero incapturable.
La obra refierió al territorio inabarcable, aquello que no se puede comprender, digerir, o que la experiencia humana no logra terminar de descifrar”.
Según el actor nominado al Premio Revelación, Gianluca Zonzini, "Crater" es la experiencia que se mece por encima de nuestros cuerpos y nos une en hilos fantasmales y enigmáticos, un agujero tan grande que traspasa mi pecho y el suyo para que no veas por encima ni por detrás sino a través de la propia abertura".
La nominación le llega a este versátil artista tras interpretar en cine roles comprometidos en las películas "Bajo Naranja", junto a Sofía Gala y Vera Spinetta, y en la película "Nahir", junto a Valentina Zenére, Mónica Antonopolus y Nacho Gadano, entre otras.
Así mismo viene de participar en ficciones internacionales tales como la serie inglesa "Riviera", la serie española "Limbo" y la argentina "Ringo" sobre la vida del pugilista Oscar Bonavena, entre otras.
En teatro actuó en obras de contenido provocador y profundo como "Malviaje", "Diarios del Odio" y "La mujer Barbuda.
En TV, además de una nutrida participación en ficciones, fue parte de "El Mentor" el programa de la TV Pública bajo la dirección y guión de Charles Mc Dougal quien dirigiera tanques de ficción de la talla de "House Of Cards" y "Sex and the city".