Premios Martín Fierro de Cable 2024: los mejores looks de la alfombra roja

Luis Ventura enfrentó las críticas al Martín Fierro y le respondió a Carmen Barbieri: "Me están..."

El pasado viernes se entregaron los Premios Martín Fierro Latino 2024 en un evento que tuvo lugar en el JW Marriott de Brickell de Miami y contó con la conducción de Ronen Suarc.

Con la presencia de muchos famosos argentinos, el periodista Jonatan Viale se llevó el de Oro y se dio una particular situación con Carmen Barbieri, quien presente en el salón observó que su nombre no aparecía en la imagen de terna a mejor presentadora de televisión, episodio al que hizo alusión desde su ciclo Mañanísima.

PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Luis Ventura, presidente de APTRA, quien se refirió a esto y se mostró bastante molesto a los cuestionamientos que hay general en torno al galardón.

"Estoy cansado que estén mirando el pelo al huevo y se olvidan del huevo. Me están jodiendo .A esta altura del año ya entregué más de 300 estatuillas. Me están preguntando de un rubro y lo único que escuché fue que Carmen agradeció todo el tiempo", comenzó el periodista.

Y remarcó: "En la ceremonia una persona se me acercó diciendo que era el abogado de Carmen y lo saqué cag.. Par que sea el abogado me lo tiene que presentar Carmen. No sé si realmente lo es o se adjudica algo que a lo mejor no tiene".

"Me tomé un respiro unos días porque no puedo en cada Martín Fierro estar explicando todo lo que pasó. Fue una fiesta de 400 personas, casi sin dormir estuve 20 mil KM en vuelo, ensamblar con el canal que transmitía, técnicos que no conoces... Nunca un premio argentino salió del país y todo el mundo lo pondera, en Miami quedaron como locos", explicó Luis Ventura sobre la buena repercusión que tuvo la entrega en el extranjero.

Y dejó en claro sobre la situación con Carmen Barbieri: "Que no me rompan los hue... Hay desprolijidades que pasan, es lógico, es un país distinto y extranjero. ¿Qué me están pidiendo? Este año se entregaron más de 300 estatuillas y se está tramitando para ir al Luna Park y ¿se armó todo esto porque no estaba Carmen en la lista?".

"Se pudo haber modificado, lo único que se enteró fue que no apareció en la pantalla, no más, no hubo otra cosa puede pasar. Pasa hasta en los Premios Oscar en Hollywood", explicó el presidente de APTRA.

Y cerró fastidioso por las críticas que se escuchan en general a los Martín Fierro: "A mi no me perdonan ni un estornudo, no sean malos. Y el que me dijo que era el abogado de Carmen estaba comiendo de la comida que le serví yo mismo. ¡Que devuelva la comida primero o que la garpe!".