La bronca de Carmen Barbieri por una insólita situación que vivió en los Martín Fierro Latino: su mensaje a Luis Ventura

Sentada en el salón, al cual había concurrido con su hijo Fede Bal, se dio cuenta que su imagen y nombre no formaba parte de la nómina.

En este sentido, la conductora de Mañanísima, El Trece, habló sobre el mal momento que vivió en el evento al enterarse que ya no estaba nominada en una de sus dos categorías.

"Vamos a ver el momento donde no me nombran en la terna", dijo Carmen desde su programa al presentar el momento en que anunciaban la terna en el evento y no aparecía.

"No estaba yo, le dije a Fede: 'qué raro se olvidaron la foto'. Cuando escuché (la terna), no estaba", recordó. Y remarcó que más allá de esto, valora lo que hizo el presidente de APTRA, Luis Ventura, en instalar el premio en el exterior.

"Vamos a decir algo. No necesita APTRA que la defienda pero tengo que valorar a quien lo maneja y a Luis, se lo dije que quería hablar con él bien, porque lleva el Martín Fierro a Estados Unidos, es muy difícil meter ese premio como premio importante que es", indicó Carmen Barbieri.

Y resaltó: "Tengo que felicitar a Ventura por el sacrificio de hacer esa fiesta maravillosa. Hubo errores como en todos los Martín Fierro, le damos y no hay que darle".

"De corazón lo digo, no estuve enojada ni fastidiosa. Estoy feliz que Argentina tenga su premio en Estados Unidos", finalizó la conductora.

Inesperado escándalo con Carmen Barbieri en los Martín Fierro Latino: "Totalmente descolocada"

El viernes 22 de noviembre, APTRA (Asociación de periodistas de la televisión y la radio) entregó 34 premios en los Martín Fierro Latino en Miami, y Carmen Barbieri protagonizó un escándalo.

Susana Roccasalvo contó en Implacables, El Nueve, detalles de la ceremonia, al tiempo que aseguró que a la mamá de Fede Bal la “bajaron” de una terna.

Cuando la panelista del ciclo, Niara Vecchio, le pregunta a Susana cómo vio a Carmen Barbieri y Fede Bal tras la ceremonia en la que ambos ganaron premios, ella por Mañanísima y él por Resto del Mundo, Roccasalvo aseguró que iba a “prender una mecha”.

“Acá empiezo a prender la mecha. Yo les puedo asegurar que el lunes va a explotar la bomba por el lado de Carmen”, indicó. “El tema es, y me lo mostraron los productores en sus celulares, que Carmen estaba ternada como ‘Mejor conductora’”, añadió.

Cabe destacar que Carmen compartía terna por mejor presentadora con Claudia Melgarejo (Paraguay), Raquel Argandoña (Chile), y Amalia Yuyito González de Empezar el día (Argentina).

Y Susana contó que ella había marcado en la revista que les dieron a los miembros de APTRA quiénes serían premiados, pero la misma le fue sustraída.

“Yo tenía todo anotadito para poder hablar hoy con ustedes”, resaltó, y reveló que en la misma, Carmen había sido reemplazada por la chilena Karla Constant.