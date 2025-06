La desgarradora letra de la nueva canción de Ángela Torres tras la separación de Rusherking

Embed

Qué dice la letra del nuevo tema de Ángela Tores, "Luz Roja"

Si me desperté triste, no me queres ver.

Siempre tengo miedo de contarte mis problemas y que te alejes.

Siento que no soy un trofeo para vos,

diferente a las chicas con la que yo sé que te gustaba estar.

Viajando con vos me sentí una acompañante y no tu amor.

Creo que no te gusta quien realmente soy.

Voy a cruzar la calle aunque esté la luz en rojo

Si me das la mano, voy a nadar hasta el fondo, no me importa ahogarme

Voy en contramano cuando estás….