Ricardo Darín enfrentó la polémica por el precio de las empanadas: "Odio y bronca"

Y remarcó sobre la dura respuesta que dio el Ministro de Economía a sus declaraciones: "Esto no tiene que ver con el Gobierno ni hablar bien ni mal del señor Caputo que que me trató de 'Ricardito', bastante despectivo para un funcionario público, tendría que ser un poquito más educado. No me parece que está bien que haga eso un funcionario público".

Sobre la agresividad desde las redes sociales, Ricardo Darín observó: "Hay tanta gente cargada y vuelca su odio y su bronca. Te acusan de cosas que no soy, pero bueno, eso corre por cuenta de cada uno".

"Si empezas a tener miedo de poder decís lo que pensas sin ofender a nadie como hizo este señor (Caputo) te empezas a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia", explicó el actor.

Y dejó en claro: "Respeto al Gobierno como he respetado a todos aún no estando de acuerdo. Si de arriba no te tratan bien es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo".

"A lo mejor fue una tontería de mi parte poner un número porque es cierto no todas las empanadas valen eso y mucha gente en defensa puso que valen eso, así que lo agradezco", reconoció Darín al poner un precio a la docena de empanadas.

Tras su visita al programa de Mirtha Legrand, donde Ricardo Darín cuestionó el plan económico del Gobierno de Javier Milei para sacar los dólares debajo del colchón, el actor se cruzó fuerte con un seguidor en X.

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos! No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, lanzó el artista en La noche de Mirtha, El Trece, criticando la actualidad económica del país cuando la conductora le preguntó cómo veía a la Argentina.

En este contexto, un usuario en la red social X cuestionó los dichos de Ricardo Darín y el actor lo cruzó con todo.

“Nunca te leí y escuché tan picante en el gobierno kirchnerista. Ahora vemos descubrir todos los males, raro...”, expuso @Vmb_Toos. Darín no se quedó callado y le respondió: “Tenés mala memoria, pero no pasa nada. No sos la única persona”.

Luego, este usuario buscó un archivo donde el actor cuestionaba a Cristina Fernández por su patrimonio y reconoció su error al criticarlo de esa manera.

“Tenés razón, no soy mileista te aclaro, igual googleé y encontré esto. Quizás pedir disculpas sirva de ejemplo. Es lo que debemos hacer cuando se habla ligeramente. Abrazo”, reconoció con la captura de la nota en cuestión.