Ricardo Darín cruzó con todo a un seguidor que lo cuestionó por su postura política: "Tenés poca..."

“La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos! No entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar”, lanzó el artista en La noche de Mirtha, El Trece, criticando la actualidad económica del país cuando la conductora le preguntó cómo veía a la Argentina.