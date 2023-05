Romina Uhrig de Gran Hermano confesó que fue abusada: "Fue horrible" 

“Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso… Y justo pasaba mi tío”, recordó.

“Fuimos los tres juntos a la casa de mi mamá y estaba él. Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de put…’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cag… a piñas”, detalló.

“En ese momento mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Ese día me tuve que quedar ahí. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo. Es que mi mamá no estaba bien tampoco”, se sinceró, luego de contar que su madre sufría violencia de género.

Romina, quien dentro de la casa de Gran Hermano había hablado de la particular relación que hoy tiene con su madre, recordó que todo “fue horrible”, mientras confesaba que pudo perdonar a su mamá. “Yo no la culpo, ella sufrió mucho”, indicó.

Romina Uhrig

Romina Uhrig llevó a la peluquería canina a Caramelo y quedó irreconocible

Cuando se fue de la casa de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig pidió llevarse a Caramelo, el perrito que junto con Mora entró en la instancia final del reality de Telefe para acompañar a los participantes.

Acto seguido, Romi se fue a su casa con sus nenas y su pareja, Walter Festa, junto a su nueva mascota. Y una vez instalada en su hogar, lo llevó por primera vez a la peluquería canina y mostró el resultado del cambio de look del animal, sorprendiendo a todos sus seguidores.

"Quedó hermoso mi bebé", señaló junto a la foto de Caramelo, irreconocible, ya que le recortaron el pelo y le despejaron la carita, lo que permite ver mucho más su rostro.

Caramelo