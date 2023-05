Romina Uhrig habló de los verdaderos motivos por los que dejó de seguir a Julieta Poggio y ella reaccionó

"Me enteré por Juli, me empezó a llamar a las 2 y media de la mañana, yo estaba durmiendo....", reveló sobre cómo lo tomó su amiga aunque lo que más llamó la atención es lo que dijo después: "No hablamos mucho como antes, por un tema de las dos, pero está todo bien... Ella está a full, yo también, no pasó nada pero es verdad que ya no tenemos lo mismo que antes, en la casa estábamos mucho juntas".

"Sospecho que su distanciamiento tiene que ver con el streaming en Telefe porque si mal no recuerdo la idea inicial era Romina, Daniela y Julieta más un hombre como integrantes", dispararon los internautas sobre el posible disparador del distanciamiento que comenzó en las redes.

Al respecto, Juli también se manifestó en otro de los programas de República Z, Biri Biri: "Yo me quede pensando '¿qué hace boluda?', 'cualquiera'. Yo no sé cómo la gente se dio cuenta quien se siguió con quién y quién se dejó de seguir. Yo soy cero pendiente a eso, nunca me daría cuenta que me dejó de seguir".

"Me avisaron mis seguidores, me empezaron a mandar mensajes. La llamé a las dos de la mañana, no me atendió" y aclaró que "sé que es tan colgada que me podría haber pasado a mi también. Jamás me hubiera dado cuenta".

Después de mostrarse súper compinches dentro de Gran Hermano, Romina Uhrig y Julieta Poggio se hicieron muy amigas al grado tal que hasta se mostraron juntas durante una pijamada con una foto de ambas en una misma cama.

Pero en las últimas horas comenzaron a circular fuertes versiones de distanciamiento entre las chicas, o al menos de parte de la ex diputada. Sucede que influencers como Juariu y Estefi Berardi se percataron que Uhrig había dejado de seguir a Poggio en Instagram.

Y la realidad es que en estos tiempos, seguir o dejar de seguir a alguien en redes sociales es toda una señal. Así, Juariu compartió una captura donde se ve que "Romina dejó de seguir a Juli Poggio" y le agregó un "Chan" gigante en señal de alerta. En tanto, Berardi contó lo mismo de sus redes con otra captura de pantalla.

Quizás un error en el manejo de la red social, quizás un descuido involuntario de la mujer de Walter Festa, o tal vez la casi inmediata reacción de los fanáticos de las hermanitas... vaya uno a saber; pero lo cierto es que tras algunas horas Romina Uhrig volvió a darle follow a Julieta Poggio, dando a entender que está todo bien entre ellas.