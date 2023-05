Walter Festa le propuso casamiento a Romina Uhrig en vivo y ella desconcertó con su respuesta

Además, la pareja de Uhrig dijo que le encantaría volver a pasar por el altar. "Me casaría de vuelta. Ya le propuse casamiento apenas salió de la casa. Charlamos, nos pudimos unir nuevamente, y yo me quiero casar", afirmó.

Embed

En ese instante, la ex GH no se mostró muy entusiasmada con la propuesta. "Ya estamos casados.... Él estaba con el tema del divorcio cuando entré a la casa de Gran Hermano, pero nunca lo hizo porque el abogado le dijo que era mejor esperar", respondió.

"Romina, Walter está siendo súper cariñoso, te está ofreciendo casamiento y vos...", remarcó Pampito, intentando ayudar a Festa con su iniciativa. "Es que ya estamos casados", insistió la invitada y remató: "Pero sí, obvio".

romina uhrig 3.jpg

Romina Uhrig dio detalles de su reconciliación con Walter Festa y le respondió a Ángel de Brito: "No quiero ir a LAM porque..."

El enfrentamiento entre el conductor de LAM, Ángel de Brito, y la ex participante de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig parece no tiene fin. Siguen sumando round pero el periodista se cansó y dijo que le iniciará acciones legales a la ex diputada.

En diálogo con PrimiciasYa, Romina explicó el motivo por el cual no iría a LAM y hasta incluso que, tanto el conductor como la panelista, Yanina Latorre, deberían arrepentirse de todo lo que dijeron de ella, tanto de las causas, como las informaciones sobre su relación con Walter Festa.

"Con Walter volvimos, hace más de dos semanas, estamos apostando de vuelta por la pareja y lo hacemos por la familia", comenzó diciendo Romina al ser consultada por su reconciliación con el el exintendente de Moreno.

Luego, con respecto a De Brito, dijo tajante: "Si quiere ir a la Justicia, que haga lo que tenga que hacer, la verdad no voy a decir más nada. Yo nunca hablé de ellos pero él y Yanina hablaron muy mal de mí. Que hagan lo que tengan que hacer".

Molesta con Ángel y Yanina, añadió: "Dijeron muchas mentiras que me molestaron. Dijeron que cobraba un sueldo de 300 mil pesos, que saqué a unos abuelitos de unas tierras, de que seguía cobrando, dijeron de todo, un poquito de todo. La verdad es todo mentira".

Sobre si estaría ir dispuesta al exitoso ciclo de América TV, indicó: "Yo estuve por ir a LAM dos veces pero Telefe me lo canceló, y después cuando estuve por ir yo me sentía muy mal. Y la verdad que con todo lo que pasó no me sentiría cómoda. Salí hablar y lo dije, porque para mí cuando hay mentiras e injusticias lo primero que hago es salir y aclarar. Y no quiero ir a un programa donde me hagan sentir mal".